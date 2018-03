Auer übergibt Forderungspapier zur Lebensmittelkennzeichnung an EU-Mandatare

Schluss mit Etikettenschwindel - Verarbeitete Lebensmittel endlich kennzeichnen

Wien (OTS) - "Dass die Lebensmittelindustrie in ganz Europa auf dem Rücken von Bauern und Konsumenten Etikettenschwindel betreibt, dem gehört ein Riegel vorgeschoben. Der österreichische Bauernbund zieht gemeinsam mit den EU-Mandataren Elisabeth Köstinger und Richard Seeber an einem Strang, um in Brüssel eine verpflichtende Kennzeichnung für Milch sowie für verarbeitete Milch-, Ei- und Fleischprodukte durchzusetzen", übergab Bauernbund-Präsident Jakob Auer heute einen Forderungskatalog nach einer ausgeweiteten Herkunftskennzeichnung. Bisher waren schon Rind und Kalb mit einem sogenannten 'Place of Farming'-Label versehen - die Kennzeichnung gilt im Sinne von geboren, gemästet und geschlachtet im jeweiligen Land. "Laut Neuregelung der EU-Verbraucherinformation sollen ab Dezember 2014 auch die Fleischsorten Schwein, Schaf, Ziege und Geflügel eine Herkunftskennzeichnung ausweisen. Das ist positiv, aber bei Weitem nicht genug", betonte Auer im Parlament in Wien die Notwendigkeit einer expliziten "Place of Farming"-Regelung.

Billige ausländische Käfigeier haben Österreich-Ei bei Backwaren verdrängt

"Ein Großteil der Rohstoffe wird weiterverarbeitet, der Konsument will umso mehr wissen, was in verarbeiteten Lebensmitteln enthalten ist und woher die Rohstoffe stammen", spricht sich Auer für völlige Transparenz bei der Kennzeichnung aus. So sei in Österreich das Käfighaltungsverbot von Legehennen bereits umgesetzt. In anderen EU-Ländern wird dieses Verbot, das seit 01.01.2012 gilt, aber teilweise sehr lax umgesetzt. Automatisch wurden heimische Eier vor allem bei verarbeiteten Produkten durch günstigere Auslandskäfigeier verdrängt. "Leider können weder Herkunft noch Haltungsart der Eier von Kuchen, Gebäck oder Nudeln abgelesen werden. Auch das ist eine Konsumententäuschung, die beseitigt gehört. Wenn der Konsument Käfigeier durch die Hintertür auf den Teller bekommt, dann darf ihm das der Hersteller nicht verheimlichen", forderte Auer ganz grundsätzlich eine nachvollziehbare Kennzeichnung auch für verarbeitete Lebensmittel.

Bauernbund handelt - Stöger gefordert

"Wo Österreich draufsteht, muss Österreich drin sein. Wir bemühen uns seit Jahren um Transparenz. Es liegt aber an Gesundheitsminister Alois Stöger, im Europäischen Rat endlich durchzusetzen, dass Konsumenten die Herkunft eines landwirtschaftlichen Produktes nachvollziehen können", erinnerte der Bauernbund-Präsident den Gesundheitsminister an seine Pflichten gegenüber den heimischen Konsumenten.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bauernbund Österreich

Mag. Andrea Salzburger

Tel.: +43 1 505 81 73 - 28, Mobil: +43 699 1810 1805

A.Salzburger @ bauernbund.at

www.bauernbund.at