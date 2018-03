"Wir sind Österreich": Teil 3 des "Heimat, fremde Heimat"-Dreiteilers am 7. April im ORF

Wien (OTS) - "Heimat, fremde Heimat" - präsentiert von Lakis Jordanopoulos - zeigt am Sonntag, dem 7. April 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 den dritten Teil der dreiteiligen Serie "Wir sind Österreich", die im Rahmen der ORF-Initiative "Wir sind Österreich" neun "neue Österreicher/innen" und ihre Lebenswelten porträtiert.

Angelehnt an das Konzept der von der Europäischen Union ausgezeichneten Fotobuchreihe "Colours" der Fotografen Karlheinz Fessl und Christian Brandstätter geben auf einer bunten Reise von Vorarlberg bis Wien Repräsentantinnen und Repräsentanten verschiedener sozialer Schichten und mit unterschiedlichem kulturellen Background Einblick in ihre kleine Welt und spiegeln so die interkulturelle österreichische Wirklichkeit wider. In den Porträtfenstern wird dabei ganz konkret der Finger auf die Hotspots der Integrationsdebatte gelegt - von Rassismus über Bildung, Ghettoisierung bis zum Arbeitsmarkt.

Erdin aus Vorarlberg: Pascha oder Papa

Das Verhältnis türkischer Jugendlicher in zweiter Generation zu ihren Vätern brachte Erdin im Rahmen des Integrationsprojekts "Pascha oder Papa" in Liedform zu Papier. Die Zerrissenheit junger Türkinnen und Türken zwischen der familiären Welt und der Welt der Mehrheitsbevölkerung versucht Erdin positiv umzuwerten. Junge Austrotürkinnen und -türken sind heute in zwei Welten zu Hause, im besten Fall vollkommen zweisprachig und fühlen sich in ihren beiden Identitäten wohl, meint der Student, für den die Familie an erster Stelle steht. Sein Vater, ein Maschinenschlosser, hat Erdin und seinen Bruder Erwin zu Weltmenschen erzogen, die trotz ihres kulturellen Backgrounds als waschechte Lustenauer gesehen werden wollen.

Marco aus Tirol: Arbeit

Der Bosnier Marco Avdibasic war mit 24 Jahren der jüngste Besitzer einer Diskothek in Tirol. Der ambitionierte Unternehmer kam mit zwölf Jahren während der Kriegswirren mit seiner Familie nach Österreich und lebt in seiner Berufswelt ein hippes, globales Konzept. Eine international besetzte Artfirma mit Sitz in einem kleinen Dorf im Südburgenland erarbeitet ein neues Lichtkonzept für den Club und spricht mit dem Unternehmer über Visionen für ein neues Verständnis der Welt - und daneben wird gehämmert und geschraubt.

Anu aus Salzburg: Zeichen aus einer stillen Welt

Anu Dakic ist Lehrerin in einer Salzburger Volksschule, an der in der Gebärdensprache unterrichtet wird. Die Finnin ist gehörloses Kind hörender Eltern und mit einem Kroaten, Sohn gehörloser Eltern, verheiratet. Die hörenden Kinder der Familie Dakic beherrschen Deutsch, Kroatisch und die Gebärdensprache. Wenn die Familie Dakic die AHS-Lehrerin Hermine Haidvogel und deren afroösterreichisches Kind trifft, wird über die Schönheit der Gebärdensprache, ihre internationalen Varianten sowie über die Probleme der großen österreichischen Gehörlosen-Community diskutiert.

