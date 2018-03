Wr. Landtag - SP-Yilmaz: "Nicht der Bettler im Einkaufszentrum ist das Problem, sondern die Preise im Einkaufszentrum"

Wien (OTS/SPW-K) - "Wir Sozialdemokraten hetzen nicht gegen die Ärmsten und wir drangsalieren die Armen auch nicht mit Verboten. Wir suchen auch nicht krampfhaft einen Sündenböcke, an denen wir unser Mütchen kühlen können, sondern wir meinen, dass die großen Probleme anderswo liegen", so die Wiener Landtagsabgeordnete und SP-Integrationsprecherin Nurten Yilmaz am Freitag im Gemeinderat zur Aktuellen Stunde der FPÖ (Thema: "Bettelmafia")

"Arbeitslosigkeit bekämpfen, Wohnen billiger machen, den Zugang zu Bildung gerechter machen, das sind die Themen, die die Menschen wirklich bewegen", so Yilmaz weiter. "Nicht der Bettler im Einkaufszentrum ist das Problem, sondern die Preise im Einkaufszentrum", unterstrich die Mandatarin.

