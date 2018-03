Bundesrat - Schennach: Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist Nummer eins auf der Agenda

Europa wird sich vertiefen und seine Identitäten aus den Regionen und weniger aus den Nationalstaaten beziehen

Wien (OTS/SK) - "Die Nationalstaaten werden in einem vertieften Europa eine geringere Rolle spielen, der Rat in der Folge auch. Das Dach Europas wird von seinen Regionen und Städten gestützt", erklärte heute SPÖ-Bundesrat Stefan Schennach in der Europadebatte mit dem Präsidenten des Ausschusses der Regionen in der Plenardebatte. "Der Bundesrat hat sich in Österreich längst zu einer Europakammer entwickelt, und auch der Ausschuss der Regionen hat durch den Vertrag von Lissabon eine neue Bedeutung erhalten." ****

In der Debatte hob Schennach hervor, dass Europa nur durch eine Frage bedroht sei: Ob die Jugend an ein Europa glaubt, die Chance Europas erkennt und nicht weiter in die horrible Arbeitslosigkeit abrutscht. "Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit muss Vorrang in Europa haben, vor Banken- und Budgetsanierung, denn auf Kosten der Jugend Haushalte zu sanieren, führt direkt in die Sackgasse", sagte Schennach, der sich für ein einheitliches europäisches duales Ausbildungssystem in der Lehrlingsausbildung ausspricht - als nachhaltige Jugendgarantie.

Einmal mehr plädierte Schennach dafür, der neoliberalen Versuchung, die Daseinsvorsoge und die kommunalen Dienstleistungen zu destabilisieren, gemeinsam einen Riegel vorzuschieben. "Die Wasserversorgung, der öffentliche Nahverkehr, die Abfallentsorgung, die Bildung, der soziale Wohnbau stehen nicht zur Dispositionen neoliberalen Unfugs. Aus Gebühren dürfen keine Preise werden", sagte Schennach.

Mehr denn je müssen die Regionen und die föderalen Kammern in der parlamentarischen Mitwirkung hinsichtlich der Subsidiaritätsprüfung und der Verhältnismäßigkeit zusammenarbeiten. Wenn die Länderkammern und die Regionen zusammenarbeiten, wird dies ein noch wirksameres Instrument als bisher. "Der Lissabon-Vertrag hat Europa demokratischer gemacht, als die EU zum Zeitpunkt des österreichischen Beitritts war." (Schluss) mis

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493