Start der ORF-Bewegungsinitiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit"

Mit "okidoki", "Bewusst gesund - Das Magazin", Animations- und Spielfilmen

Wien (OTS) - Im Rahmen der ORF-"Bewusst gesund"-Initiative "Mach dich fit - ich mach mit" (detaillierte Infos unter http://presse.ORF.at) widmet sich der ORF vom 6. bis 14. April 2013 mit seiner gesamten Medienvielfalt dem Thema Bewegung. Den Auftakt machen am Samstag, dem 6. April, "Hallo okidoki" (9.10 Uhr, ORF eins) über den Trendsport Hockern; "Bewusst gesund - Das Magazin" (17.05 Uhr, ORF 2) widmet sich dem Thema "Gesunde Kinder - Bewegtes Lernen macht Spaß". Außerdem gibt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn Tipps für ein gesundes, bewegtes Leben.

Lust auf Bewegung machen am Sonntag, dem 7. April, folgende TV-Programme in ORF eins: "okidoki bewegt - Let's Fetz!" (10.05 Uhr), der Animationsfilm "Könige der Wellen" (10.50 Uhr), die US-Komödie "Fired Up!" (12.05 Uhr) und Tom Cruise, Cuba Gooding jr., Renée Zellweger und Kelly Preston in "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" (13.30 Uhr).

"Bewusst gesund"-Schwerpunktwoche "Mach dich fit - ich mach mit" vom 6. bis 14. April

In zahlreichen Sendungen von "Bewusst gesund - Das Magazin" über die "heute"-Familie, das ORF-Kinderprogramm "okidoki" bis zu Spielfilmen und der Live-Übertagung des Vienna City Marathons steht das Thema Bewegung im Mittelpunkt. Höhepunkt der ORF-TV-Berichterstattung der mittlerweile zwölften "Bewusst gesund"-Programminitiative ist am 9. April eine weitere Ausgabe von "Stöckl live".

Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet liefern auch die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiten die ORF-Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten. Die Videoplattform ORF-TVthek fasst die vielfältigen TV-Programmelemente im Rahmen von "Bewusst gesund" in einem Video-on-Demand-Themenschwerpunkt zusammen. Ebenfalls unter der Dachmarke "Bewusst gesund" widmet sich die "ORF nachlese" im April der ORF-Bewegungsinitiative.

Auf Anregung des ORF-Publikumsrats führt der ORF seit Februar 2008 unter der Dachmarke "Bewusst gesund" die Gesundheitsberichterstattung noch effektiver zusammen. Mit den Programminitiativen, die wissenschaftlich vom ORF-Gesundheitsbeirat unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn begleitet werden, verstärkt der ORF sein Serviceangebot kontinuierlich. Gemeinsam mit den Partnern stellt die ORF-Jahresinitiative die gesellschaftspolitische Bedeutung von Bewegung in den Vordergrund der Kommunikation.

ORF insider begleitet die Aktion mit attraktiven Gewinnspielen: Wer die auf ORF insider gestellten Fragen zum Jubiläum des Vienna City Marathon richtig beantwortet, kann VIP-Tickets für den Zielbereich gewinnen. Außerdem wartet eine exklusive Reise zum Berlin-Marathon auf den User, der das originellste Lauf-Video oder -Foto an ORF insider sendet. Bei einem Quiz zur Aktion "Bewusst gesund" können ORF insider weiters einen Monatsvorrat von Gasteiner Mineralwasser gewinnen.

