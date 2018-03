SP-Troch zu VP-Dworak: Das Rote Wien - eine historisch bedeutende Epoche

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Dauerausstellung 'Das Rote Wien' im Waschsalon des Karl-Marx-Hofes widmet sich einer gesellschaftspolitisch bedeutenden Periode in der Geschichte unserer Stadt. Das 'Rote Wien' der 20er-Jahre gilt als international vorbildliches Reformprojekt, das einen weitreichenden Modernisierungsschub ausgelöst hat, die soziale Wiener Baukultur grundlegend geprägt und die Lebenssituation hunderttausender Wienerinnen und Wiener entscheidend verbessert hat", so der Wiener SP-Gemeinderat Harald Troch am Freitag.

Troch weiter: "Diese Zeit jenen in Erinnerung zu rufen, die sie nicht erlebt haben und Geschichts- und Architekturinteressierten sowie TouristInnen die Möglichkeit zu bieten, sich ein profundes Bild von dieser historischen Periode zu machen, rechtfertigt die gestern im Gemeinderat beschlossene Subvention."

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at