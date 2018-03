Finanzbuddha: Compliance-Richtlinien in der RZB-Gruppe in die Praxis umsetzen

"Von der Theorie zur Praxis ist ein weiter Weg"

Wien (OTS) - "So vorbildlich die Compliance-Richtlinien der RZB-Gruppe in Österreich ausgerichtet sind, gibt es noch viel zu tun, um diese auch in die Praxis umzusetzen," kommentiert Finanzbuddha-Sprecher Robert Süss aktuelle Ereignisse der jüngsten Vergangenheit.

Bereits im Jahr 2011 berichtete das Raiffeisenblatt über eine Compliance-Offensive im Konzern: "Diese in einem aktuellen Zusammenhang bekannt gewordene simple Frage bringt es auf den Punkt. Nämlich, dass Leistung und Gegenleistung adäquat = marktkonform sein müssen. " Auch zum Thema Interessenskonflikt findet das Raiffeisenblatt klare Worte: "Das Wertpapieraufsichtsgesetz verbietet vor allem Situationen, bei denen die Bank um eines finanziellen Vorteils willen ihre eigenen Interessen oder die eines Dritten über die Interessen des Kunden stellt."

Offenbar sei der vor zwei Jahren angekündigte Aufbau der Compliance-Organisationen noch nicht schnell oder intensiv genug vorangetrieben worden um Problemfälle zu beseitigen, mit denen sich jetzt Landeskriminalamt und Justiz beschäftigen müssen, meint dazu Finanzbuddha-Sprecher Robert Süss.

Finanzbuddha betreut Unternehmen und Gebietskörperschaften, die durch Finanzprodukte Verluste erlitten haben. Experten gehen durch Nachkalkulation der Ursache für diese Verluste auf den Grund und ermitteln Anspruchsgrundlagen an die Bank. In Zusammenarbeit mit Anlegeranwälten werden die Bankkunden dabei unterstützt, entsprechend dem Verursacherprinzip entstandene Schäden von der betroffenen Bank zurück zu fordern.

