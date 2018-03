Darabos zu Listenbezeichnungen in Tirol: Gesetzeslücke gehört geschlossen

Entscheidung der Wahlbehörde demokratiepolitisch bedenklich

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos bezeichnete die Entscheidung der obersten Tiroler Wahlbehörde als "demokratiepolitisch bedenklich". "Es kann nicht sein, dass eine Liste unter dem Namen von jemand antritt, der gar nicht Teil dieser Liste ist. Das eröffnet bedenklichen Konstellationen und verwirrenden Listennamenseinreichungen Tür und Tor. Ich rege hier das Schließen einer Gesetzeslücke an, die so etwas in Zukunft verhindert", führte Darabos am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst aus. ****

Die oberste Tiroler Wahlbehörde entschied gestern, dass jene Gruppierung, die nicht mehr zu Parteigründer Frank Stronach gehört, unter dessen Namen in Tirol antreten darf. Die Liste um Stronach ist hingegen von der Wahl ausgeschlossen. "Namensstreitigkeiten werden noch von Gerichten zu klären sein. Unklare und verwirrende Listenbezeichnungen können zu einer Annullierung der ganzen Wahl führen. Hier muss gesetzlich sichergestellt werden, dass Listeneinreichungen und -bezeichnungen klar und eindeutig sind, damit sie nicht zur Farce werden", sagte der Bundesgeschäftsführer.

Die Wahlordnung sei ein elementares Kernstück der Demokratie und müsse mit der dementsprechenden Vorsicht behandelt werden. "Trotzdem müssen wir im Sinne der Demokratie schauen, wo wir Verbesserungen erzielen können, um allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum aktiven und passiven Wahlrecht zu ermöglichen, ohne Verwirrung zu stiften", mahnte Darabos abschließend. (Schluss) sn/bj

