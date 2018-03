Pflegeregress - Blecha: Kaiser erfüllt sofort sein Versprechen

Pflegeregress wird abgeschafft

Wien (OTS/SK) - Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha, der Landeshauptmann Peter Kaiser im Wahlkampf engagiert unterstützt hat, zeigt sich heute "dankbar und froh" darüber, dass der Pflegeregress in Kärnten ab 1. Mai 2013 Geschichte sein wird. Blecha: "Die Abschaffung des Pflegeregresses war eines der Hauptthemen in Kaisers Wahlprogramm. Vor allem die älteren Wählerinnen und Wähler haben Kaiser mit 44 Prozent unterstützt und vertraut. Kaiser löst sein Versprechen sofort ein. Das ist der neue politische Stil in Kärnten!" ****

Der Pensionistenverbands-Präsident sieht im Kärntner Beschluss "ein positives Signal für die kommenden Entscheidungen für die Verlängerung des Pflegefonds und der Pflegestrukturreform-Maßnahmen". (Schluss) bj/mp

