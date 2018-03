Journalistenakkreditierung zur Gedenkfeier anlässlich des 70. Jahrestages des Aufstands im Warschauer Ghetto

Warschau (OTS) - Am 18. und 19. April 2013 finden in Warschau die mit dem 70. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto verbundenen Feierlichkeiten statt. Wir erinnern daran, dass zum Abschluss des Akkreditierungsvorgangs nur 4 Tage bleiben. Die Journalisten, die am Mediendienst der Gedenkfeier interessiert sind, bitten wir um die genaue Ausfüllung des auf der Internetseite www.getto.waw.pl befindlichen Akkreditierungsformulars, der Stichtag ist am Montag, dem 8. April, um 23:59 Uhr.

Mehr Informationen finden Sie auf: www.getto.waw.pl.

INFORMATIONEN FÜR MEDIEN:

(Gedenkfeier am Denkmal der Ghettohelden und sowie Medienzentrum im Museum der Geschichte der Polnischen Juden - am 19. April 2013) Presseabteilung des Amtes der Hauptstadt Warschau

Milena Swiatek

Tel.: + 48 22 44 333 86

E-Mail: powstanie @ um.warszawa.pl

INFORMATIONEN ÜBER DAS KONZERT IN TEATR WIELKI (AM 18. APRIL 2013):

Teatr Wielki Opera Narodowa (Teatr Wielki Polish National Opera)

Ewa Filipp

Tel.: + 48 603 960 441

E-Mail: ewa.filipp @ teatrwielki.pl

INFORMATIONEN ÜBER AKKREDITIERUNG:

Pressezentrum

PAP

Monika Zak

Tel.: +48 22 509 24 00

E-Mail: m.zak @ pap.pl

