Bures: Behindern der Einsatzkräfte bei lebensrettender Arbeit ist kein Bagatelldelikt

Wien (OTS/BMVIT) - "Wir müssen alles tun, um Unfallopfern zu helfen. Und das so schnell wie möglich, weil es auf jede Sekunde ankommt", betont Verkehrsministerin Doris Bures. "Die ganz große Mehrheit der Autofahrer hilft Rettung, Feuerwehr und Polizei dabei, ungehindert und schnell an den Unfallort zu kommen. Den wenigen, die den Weg nicht freimachen, muss man ganz klar sagen: Das ist kein Kavaliersdelikt, da geht es um Schwerverletzte, letztlich um Leben oder Tod. Deshalb finde ich es zynisch, wenn die Innenministerin in der Blockade der Einsatzkräfte 'nur ein Verwaltungsdelikt' sieht." ****

Bures bekräftig heute ihr Vorhaben, dass man der Polizei die notwendigen Instrumente in die Hand gibt, um das reibungslose Funktionieren der Rettungsgasse so weit wie möglich sicherzustellen. Sie unterstreicht dabei noch einmal, "dass es dabei keine flächendeckende Aufzeichnung geben wird, sondern nur bei Vorliegen eines konkreten Verdachts und nur zum Zwecke eines Verwaltungsstrafverfahrens Bilder aufgezeichnet werden dürfen". Der Unterschied ist, bisher kann ein Beamter in einer Videobedienstation nur zuschauen, wenn ein Autofahrer die Rettungsgasse blockiert. In Zukunft kann man den Lenker, der Einsatzkräfte behindert, zur Verantwortung ziehen.

Radargeräte, Section Control und automatische Abstandsmessung sind als technische Hilfsmittel Teil der tagtäglichen Arbeit der Verkehrsüberwachung. "Wenn die Überwachung von Geschwindigkeit und Sicherheitsabstand selbstverständlich ist, dann muss die Überwachung der Rettungsgasse, wo es um Leben und Tod geht, auch möglich sein", betont die Verkehrsministerin.

"Dass die Verkehrsüberwachung dem Datenschutzrecht entsprechen und mit Datenschutzkommission und Verfassungsdienst akkordiert sein muss, ist unabdingbar und eine Selbstverständlichkeit", so Bures abschließend. (Schluss)

