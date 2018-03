Universitätsfinanzierung NEU - Gezielte Informationsmaßnahmen begleiten Neuregelung

Minister Töchterle und Vizerektor Polaschek informierten über konkrete Ausgestaltung in den bekannten Studienfeldern - Registrierung beginnt einheitlich am 15. April

Wien (OTS) - Nach dem Beschluss der schrittweisen Implementierung der kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung nimmt die Ausgestaltung der Neuregelung in den betreffenden Studienfeldern (Biologie und Biochemie, Architektur und Städteplanung, Pharmazie sowie Management und Verwaltung, Wirtschaft und Verwaltung und Wirtschaftswissenschaften; in der Informatik verzichten alle anbietenden Universitäten auf Aufnahmeverfahren) konkrete Formen an. "Unser zentrales Ziel ist es, die Studiensituation für Studierende zu verbessern. Mit der Neuregelung in besonders stark nachgefragten Fächern, die eine Festlegung von Kapazitäten, die Möglichkeit von Aufnahmeverfahren sowie zusätzliche Professoren bringt, leisten wir einen ersten wichtigen Schritt", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. Er informierte heute gemeinsam mit Vizerektor Dr. Martin Polaschek (Universität Graz; Vorsitzender des Forums Lehre in der Universitätenkonferenz) über die Neuregelungen und die geplanten Informationsmaßnahmen, die nun in Hinblick auf den einheitlichen Beginn der Registrierung am 15. April voll anlaufen. "Auch wenn sich die betroffenen Rektorate weitergehende Regelungen im Rahmen der UG-Novelle gewünscht hätten, haben wir im Rahmen des Forums Lehre schon Wochen vor dem Beschluss im Nationalrat mit den Vorbereitungen begonnen und uns um eine möglichst einheitliche Vorgangsweise bemüht", erklärt Vorsitzender Polaschek.

Neben Aktivitäten der einzelnen Universitäten sind auch seitens des Ministeriums, der Universitätenkonferenz sowie der ÖH in den kommenden Wochen gezielte Informations- und Kommunikationsmaßnahmen geplant. Alle Maturantinnen und Maturanten werden durch einen gemeinsamen Brief von Unterrichtsministerin Dr. Claudia Schmied und Wissenschaftsminister Dr. Karlheinz Töchterle direkt informiert. Weiters wird es ab kommenden Montag gemeinsam von Ministerium, uniko und ÖH Inserate in mehreren Printmedien geben, um (angehende) Studierende auf die Neuregelung aufmerksam zu machen. Ein Fokus der Informationsarbeit liegt auch im Online-Bereich, in jenen Foren, wo sich die Zielgruppe der Maturant/innen und potentiellen Studienanfänger/innen bewegt. Die Homepage www.studienbeginn.at wurde überarbeitet und aktualisiert. Übersichtlich und immer am aktuellsten Stand wird hier angeführt und aufgelistet, wie angehende Studierende zielsicher zur Registrierung für ihr Wunschstudium kommen. Neu ist etwa der "Studienfinder", der mit wenigen Mausklicks ermöglicht, sich über die Voraussetzungen für ein Studium am jeweiligen Studienort zu informieren.

Am 15. April beginnt die Frist für die Registrierung, die im Studienfeld Wirtschaft am 31. Mai, in Architektur und Städteplanung am 14. Juni und in Biologie und Biochemie sowie Pharmazie am 2. August endet. Nach einer Nachfrist, in der die Universitäten eventuell noch freie Plätze mit Studienwerbern/innen "auffüllen", die bereits an einem anderen Standort in diesem Studienfeld registriert sind, finden etwaige Aufnahmeverfahren statt. Diese kommen dann zustande, wenn es tatsächlich mehr Studienbewerber/innen als zur Verfügung stehende Plätze gibt. Die Termine dafür sind ebenso bereits festgelegt (Wirtschaft: 9. Juli; Architektur und Städteplanung: 22. Juli; Biologie und Biochemie: 5. September; Ernährungswissenschaften:

6. September; Pharmazie: 9. September).

Stichwort Studienplatzfinanzierung und Testphase in fünf Studienfeldern Die Universitätsfinanzierung Neu wurde zwischen den Koalitionsparteien unter der Prämisse ausverhandelt, dass es österreichweit insgesamt nicht weniger Studienplätze geben wird. Die Anzahl von Studienanfängerplätzen, die die Universitäten in den fünf Studienfeldern zur Verfügung stellen müssen, wird gesetzlich festgelegt; die Plätze pro Studienfeld/Universität wurden zwischen dem Ministerium und der jeweiligen Universität in Gesprächen fixiert. Ab deren Überschreiten haben die Universitäten die Möglichkeit für ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder die Auswahl der Studierenden bis längstens ein Semester nach der Zulassung. Dieses Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren kann die Universität weitgehend autonom gestalten, wie das auch in anderen Fächern (bspw. Kunst, Sport, Publizistik) bereits jetzt schon der Fall ist. Gewisse Vorgaben sind gesetzlich festgelegt, zum Beispiel die verpflichtende Registrierung der Studienwerber/innen (Start 15. April), die mehrstufige Ausgestaltung der Aufnahme- und Auswahlverfahren und die rechtzeitige Bekanntgabe des Prüfungsstoffes (vier Monate vor der Prüfung).

