Presserat: Diskriminierung und Pauschalverunglimpfung von Südländern

Wien (OTS) - Der Senat 1 des Presserates beschäftigte sich in seiner letzten Sitzung mit einem Artikel über einen Raubüberfall auf eine Taxilenkerin, erschienen in der Vorarlbergausgabe der "Kronen Zeitung" am 23. Dezember 2012. Der Artikel enthält folgende Passage:

"Kurz vor dem Ziel zückte der Südländer (einer von hunderten kriminellen Ausländern, die unsere Heimat unsicher machen) ein Messer."

Der Senat 1 erkennt in dieser Passage eine Verletzung des Ehrenkodex für die österreichische Presse.

Pauschalverunglimpfung und Diskriminierung Er sieht darin eine Pauschalverunglimpfung von Menschen aus bestimmten, im Süden gelegenen Ländern (Punkt 5.4 des Ehrenkodex; Schutz vor Pauschalverunglimpfungen). Gleichzeitig liegt eine Diskriminierung aus nationalen Gründen vor (siehe Punkt 5.5 des Ehrenkodex; Schutz vor Diskriminierung). Die kommentierende Formulierung schürt Vorurteile, Personen mit südländischem Aussehen seien grundsätzlich kriminell und gefährden die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung. Der xenophobe Unterton des Beitrags ist deutlich zu erkennen.

Zu dem Artikel gab es 21 Mitteilungen von Leserinnen und Lesern an den Presserat.

Selbständiges Verfahren aufgrund mehrerer Mitteilungen von Leserinnen und Lesern Im vorliegenden Fall hat der Senat 1 des Presserats aufgrund mehrerer Mitteilungen von Leserinnen und Lesern ein Verfahren durchgeführt (selbständiges Verfahren aufgrund von Mitteilungen). In diesem Verfahren äußert der Senat seine Meinung, ob ein Artikel den Grundsätzen der Medienethik entspricht. Von der Möglichkeit, an dem Verfahren teilzunehmen, hat die Medieninhaberin der "Kronen Zeitung" nicht Gebrauch gemacht. Bisher hat sich die Medieninhaberin der "Kronen Zeitung" der Schiedsgerichtsbarkeit des Presserats nicht unterworfen. Die Entscheidung im Langtext finden Sie auf der Homepage des Presserates (www.presserat.at).

