Andy Borg eröffnet am 6. April als Mozart den "Musikantenstadl"

Live ab 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - "Für unser Opening aus der Mozartstadt Salzburg schlüpfe ich in die Rolle des prominentesten Sohnes der Stadt, Wolfgang Amadeus Mozart", verrät Andy Borg, der sich am Samstag, dem 6. April 2013, mit seinem "Musikantenstadl" live um 20.15 Uhr in ORF 2 aus Salzburg meldet. Und über den Dreh in Mozarts Geburtshaus in der Getreidegasse weiter: "Ehrlich gesagt, lebe ich lieber hier und jetzt - allein der Aufwand, bis man so ein Kostüm angezogen hat und bis die barocke Haarpracht nahtlos sitzt! Da ist mir ein Trachtenjanker anno 2013 weitaus lieber." Aktuelle Fotos von Andy Borg als Mozart sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Neben zahlreichen musikalischen Gästen wie Monika Martin, Francine Jordi, DJ Ötzi, Fantasy, Gaby Albrecht, Walter Scholz, Sigrid & Marina, Ronny Weiland, dem Salzburgsound, der Gruppe "Die Dorfer", ComBox, der Familienmusik Herzog, der Postmusik Salzburg und der Meissnitzer Band dürfen in dieser Sendung, die unter dem Motto "Die Nacht der Tracht" steht, selbstverständlich auch Heißmann & Rassau und die Jungen Stadlmusikanten nicht fehlen. Außerdem meldet sich Sonja Weissensteiner aus der "Außenstelle" im Badylon in Freilassing, wo das erste "Musikantenstadl"-Dirndlspringen über die Bühne - bzw. in den Pool - geht.

Der "Musikantenstadl" wird außerdem in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) als Live-Stream und sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand angeboten.

Der erste "Musikantenstadl"-Dirndlsprung

Er erfreut sich in zahlreichen alpenländischen Regionen großer Beliebtheit - und so manche erhoffen sich davon eine Extraportion Glück: der Dirndlsprung. Am Samstag, dem 6. April, bittet Andy Borg live aus Salzburg alle abenteuerlustigen Damen und Herren zum "Musikantenstadl"-Dirndlsprung nach Freilassing ins Erlebnis- und Familienbad Badylon (Laufener Straße 22, D-83395 Freilassing) im benachbarten Bayern. Ob Frau oder Mann - einzige Voraussetzung ist, dass der Sprung ins kühle Nass in voller Dirndlmontur ausgeführt wird. Weitere Details zu dieser Spezialaktion verrät Andy Borg live in der Show am 6. April ab 20.15 Uhr in ORF 2.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at