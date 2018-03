"Nimm dir Zeit für meine Sicherheit" in Krems: Volksschüler als Verkehrserzieher - Jede Woche in NÖ ein Kind am Schulweg verletzt

Wien (OTS) - Jetzt nehmen niederösterreichische Schüler die Verkehrserziehung der Erwachsenen in die Hand. Die Kampagne "Nimm dir Zeit für meine Sicherheit!" von AUVA-Landesstelle Wien und KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) bildet einen wichtigen Schwerpunkt bei der Präventionsarbeit für den Schutz der Schulkinder vor Verkehrs- und Schulwegunfällen in Niederösterreich. Am 4. April war die Aktion in der Volksschule Krems-Stein zu Gast. Krems ist eine wichtige Schulstadt mit regem Regional- und Durchflussverkehr. Mit dem vor rund zehn Jahren eingerichteten "Schutzengelweg" besteht für den Großteil der Kinder eine optimale Route, die gefährliche Dr. Karl-Dorrek-Straße zu umgehen. Leider liegt die Schüler-Wegunfallrate für die Jahre 2009 bis 2011 in Krems trotzdem bei rund 10,3 auf 1.000 Schüler - dem höchsten Wert in ganz Niederösterreich.

Jeder 6. Verkehrstote ist ein Fußgänger. Im Jahr 2011 wurden in Niederösterreich 59 Kinder am Schulweg verletzt - also jede Schulwoche mindestens ein Kind. Die Überschreitung des Tempolimits ist Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle. Rund 60 Prozent der Pkw-Lenker ignorieren Tempo-30-Limits im Ortsgebiet, und etwa 40 Prozent aller Autofahrer überschreiten das Tempo 50-Limit. Dabei wird häufig der Anhalteweg unterschätzt: 70 km/h statt 50 km/h verlängert den Anhalteweg bereits um 18 Meter. Mit der Höhe der Geschwindigkeit nimmt auch die Bereitschaft, vor dem Schutzweg anzuhalten, ab.

Darum setzen AUVA-Landesstelle Wien und KFV gemeinsam mit den niederösterreichischen Schülern und mit Unterstützung der Polizei 2013 die Kampagne "Nimm dir Zeit für meine Sicherheit!" fort. Ziel der Kampagne ist es, bei allen Kraftfahrzeuglenkerinnen und -lenkern Bewusstsein für die Schwächsten im Straßenverkehr, ganz besonders für die Kinder, zu schaffen.

Süßes oder Saures ...

"Wir erreichen mit dieser Aktion die Schulkinder, die sich frühzeitig mit dem Thema Verhalten im Straßenverkehr auseinandersetzen. Mit einer mobilen Tempoanzeige oder der Messpistole können sie die Geschwindigkeit herankommender Fahrzeuge selber messen und lernen so, die Geschwindigkeit besser einzuschätzen.

Fahrzeuglenker werden zu mehr Achtsamkeit und Rücksicht rund um eine Schule angeregt. Unser Ziel ist es, die Anzahl von verunglückten Fußgängern weiter zu senken. Dazu fördern wir neben dem partnerschaftlichen Verhalten im Straßenverkehr zum Beispiel auch die Beherrschung der Fortbewegungsmittel vom Fahrrad bis zum Lkw. Bitte nehmen Sie sich unsere Sicherheitstipps für Krems zu Herzen", sagt Ing. Bernd Toplak, stellvertretender Abteilungsleiter Unfallverhütungsdienst AUVA-Landesstelle Wien.

Wenn Raser von der Polizei zur Kasse gebeten werden, ist dies eine unangenehme Sache. So richtig peinlich wird es aber, wenn eine ganze Klasse von Schulkindern um mehr Rücksicht bittet. Als Draufgabe zur persönlichen Aufforderung von Seiten der Kinder wartet schließlich auch noch Süßes oder Saures: Ein süßer Apfel belohnt jeden angepassten Fahrer - jeden Temposünder mahnt eine saure Zitrone. "Die teilnehmenden Schüler arbeiten aktiv mit und haben Spaß an der Kommunikation mit den angehaltenen Lenkern. Eine KFV-Evaluation der Aktion hat uns gezeigt, dass diese Aktion einen sehr wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet und von Eltern, wie Kindern gerne angenommen wird", so DI Christian Kräutler vom KFV.

Sicherheitstipps für den Weg zur Volksschule Krems-Stein

Für Eltern und Schulkinder:

Immer den sicheren "Schutzengelweg" entlang der hinteren Friedhofsmauer nutzen und den Gehweg an der stark befahrenen Dr. Karl-Dorrek-Straße meiden.

Kinder, die mit dem Auto gebracht werden, auf Höhe der Gärtnerei aussteigen lassen, damit sie am sicheren "Schutzengelweg" zur Schule gelangen und das ebenfalls gefährliche Verkehrschaos vor der Schule reduziert wird.

Wer über die Dr. Karl Dorrek-Straße muss - zum Beispiel aus Richtung Schillerstraße - ist besonders gefordert, da der Zebrastreifen Steiner Landstraße von einigen Autofahrern ignoriert wird. Weiters beeinträchtigt die Kurvenneigung die Einsicht in die Fahrbahn. Für Kinder und Eltern bedeutet dies: Die Überquerung konsequent trainieren, immer am Gehsteigrand stehen bleiben, mehrmals nach beiden Seiten schauen und erst losgehen, wenn die Straße frei ist oder die Autos stehen.

- Bitte auch die Querung am Zebrastreifen bei der Schule üben:

anhalten, schauen, erst gehen, wenn die Straße frei ist.

Für die Autofahrerinnen und Autolenker:

Allen, die im Umfeld von Schulen und Kindergärten unterwegs sind, muss klar sein: Weg vom Gas, Augen auf, um Fehler der Kinder noch ausgleichen zu können. Kinder reagieren spontan und ohne realistisches Gespür für Gefahren. Deshalb sind Kinder aus dem Vertrauensgrundsatz ausgenommen.

Wer die Dr. Karl-Dorrek-Straße entlang kommt, bitte besonders vorsichtig und bremsbereit fahren.

Leider lässt die Anhaltemoral zu wünschen über. Viele ignorieren die weißen Streifen, die Fußgängern eine sichere Überquerung der Straße ermöglichen sollen. Entlang der Dr. Karl-Dorrek-Straße gibt es drei Fußgängerübergänge mit Zebrastreifen. Hier haben die Fußgänger immer Vorrang. Daher für ein gefahrloses Überqueren anhalten.

Der Gesetzgeber hat die Aufgaben der AUVA im Jahr 1977 auf Schulkinder und Studierende sowie im Jahr 2010 auf Kinder im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr ausgedehnt. Dazu gehört es, nach Unfällen im Schulbetrieb mit allen notwendigen Mitteln zu helfen. Dafür gibt die AUVA-Landesstelle Wien pro Jahr rund 1,1 Millionen Euro für Versehrtenrenten, Behandlungskosten, Rehabilitation und diverse Behelfe aus. Pro Jahr werden rund 485.000 Euro in die Verkehrserziehung und Unfallverhütung bei Kindern und Jugendlichen investiert.

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige

sowie 1,4 Millionen Schüler, Studenten und Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr. Die Landesstelle Wien betreut in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland 42 Prozent der AUVA-Versicherten. Pro Jahr erhalten 120.000 Verletzte in den Wiener AUVA-Unfallkrankenhäusern Meidling und Lorenz Böhler sowie 1.900 Patienten in den Rehabilitationszentren Wien-Meidling und Weißer Hof, Klosterneuburg, die bestmögliche Behandlung. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA - die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

Über das KFV:

Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) ist seit über 50 Jahren der führende Ansprechpartner beim Thema Unfallverhütung in Österreich. Egal, ob es um Sicherheit im Straßenverkehr, in der Freizeit, beim Sport, im Haushalt oder wirksamen Schutz vor Kriminalität geht: Die über Jahrzehnte aufgebaute Kompetenz, Gefahrenquellen aufzudecken, zu bewerten und Lösungsvorschläge zu formulieren, hilft dabei, unsere Lebenswelten um den entscheidenden Schritt sicherer zu machen. www.kfv.at.

