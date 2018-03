FSG-Bulant: Töchterles Zwei-Klassen-Rechtschreibregeln

Elitäres Denken aus dem 19. Jahrhundert bei der ÖVP

Wien (OTS/FSG) - "Offensichtlich hängen der Wissenschaftsminister und die ÖVP noch immer dem elitären Denken aus dem 19. Jahrhundert an", empört sich der FSG-Vorsitzende der Gewerkschaft der PflichtschullehrerInnen, Thomas Bulant, über die Aussagen von Karlheinz Töchterle, dass auch nach der neuen LehrerInnenausbildung zwischen AHS-Unterstufen und Hauptschulen bzw. Neuen Mittelschulen die PädagogInnen getrennt an Universitäten und pädagogischen Hochschulen auszubilden sind.++++

"Für Töchterle gibt es offensichtlich sogar bei den Rechtschreibregeln und beim Rechnen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Anders kann ich mir das Ausscheren des Wissenschaftsminister aus dem gemeinsamen Konzept zur neuen LehrerInnenausbildung nicht vorstellen", meint Bulant. Jedenfalls, so der Gewerkschafter, sei das Verhalten Töchterles zu hinterfragen. Bulant: "Oder hat da etwa wieder wer aus der innersten Führung der ÖVP quergeschossen?"

