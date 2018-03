FP-Schuster: Die 2. Gruft - nächste Geduldsprobe für die Wiedner Bevölkerung

Nach TaBeNo-Junkies jetzt obdachlose Ausländer

Wien (OTS/fpd) - Schon das TaBeNo, ein Zentrum für Junkies, war eine harte Geduldsprobe für die Wiedner Bevölkerung. Doch anstatt den Leidgeplagten endlich ihre wohlverdiente Ruhe im Grätzel zu gönnen, gibt es gleich den nächsten Unruheherd. Nicht, dass die Wiedner nicht höchste Toleranz gegenüber Hilfsbedürftigen zeigen wollten und dies auch tun, aber ihnen jetzt die "zweite Gruft", die obdachlose Ausländer beherbergt, vor die Nase zu setzen, ist einfach zu viel, kritisiert heute der Klubobmann der FPÖ-Wieden Georg Schuster.

"Es gab bereits zig Beschwerdeanrufe und Mails über die Notschlafstelle der Caritas auf der Wiedner Hauptstraße 10. Auch die Polizei musste schon ausrücken. Dabei gibt es die Obdachlosenherberge erst seit wenigen Monaten. Ein besonderes Ärgernis sind die vielen Betrunkenen, die am Gehsteig vor dem Eingang der 2. Gruft herumlungern, ihre Zigarettenstummel achtlos wegwerfen, grölen und Passanten anpöbeln, so dass diese sogar die Straßenseite wechseln müssen, um ungefährdet nach Hause zu kommen", berichtet Schuster.

Fakt ist, dass es mit der Notschlafstelle "2. Gruft" genauso beginnt, wie beim TaBeNo, das ebenso nur für "kurze Zeit" im 4. Bezirk angesiedelt sein sollte. In diesem Zusammenhang fordert Schuster daher als erste Sofortmaßnahme mehr Polizeikontrollen insbesondere in den Abendstunden, um Anrainer und Passanten zu schützen. Langfristig kann die Notschlafstelle aber keinesfalls auf der Wiedner Hauptstraße bleiben. Schlussendlich gilt es auch zu hinterfragen, ob das ehemalige Bürogebäude überhaupt als Schlafstätte genutzt werden darf und die notwendigen Genehmigungen eingeholt wurden, kündigt Schuster abschließend eine Reihe von Anfragen in der kommenden Bezirksvertretungssitzung an. (Schluss) hn

