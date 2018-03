ORF III mit Folge 10 von Hugo Portischs "Österreich I" sowie einem Thomas-Hampson-Abend mit "Thais" und "Don Giovanni"

Am 6. und 7. April im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Extremkletterer Heinz Zak feierte am 23. März dieses Jahres seinen 55. Geburtstag: ORF III Kultur und Information zeigt den weltbekannten Bergsteiger aus Tirol am Samstag, dem 6. April 2013, um 19.30 Uhr in dem außergewöhnlichen "Land der Berge"-Porträt "Der Tänzer über dem Abgrund". Zak brachte das Sportklettern von Amerika nach Österreich und gilt als europäischer Pionier des Slacklinens.

Die zehnte Folge der ORF-III-Neuauflage von Hugo Portischs und Sepp Riffs zwölfteiliger Dokureihe "Österreich I" widmet sich um 20.15 Uhr den Entwicklungen, die im Jahr 1939 zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geführt haben. Mit "1939 - Den Frieden verkündet, den Krieg gemacht" zeigt ORF III Kultur und Information österreichische Zeitgeschichte über die militärischen Vorbereitungen auf den Krieg, die unzähligen Friedensversprechungen der Nationalsozialisten, den "Stahlpakt" zwischen Deutschland und Italien, die Verschlechterung der diplomatischen Beziehungen zu Polen sowie den Nichtangriffspakt zwischen Hitler und Stalin, die bisher als unversöhnliche Feinde galten.

Um 22.00 Uhr beschäftigt sich ORF III Kultur und Information in der Dokumentation "Die Erfindung Europas - (un)erwartete Folgen des Marshallplans" mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbauprogramm der USA, das am 3. April vor 65 Jahren verabschiedet wurde und dem vom Zweiten Weltkrieg zerrütteten Westeuropa zugute kam. Historische Bilder aus dem Archiv des Filmproduzenten Otto Pammer geben Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung der Nachkriegszeit.

Mit dem Künstlerporträt "Thomas Hampson - Auf der Suche nach Gustav Mahler" startet "Erlebnis Bühne" am Sonntag, dem 7. April 2013, um 19.15 Uhr einen außergewöhnlichen Thomas-Hampson-Abend. Der amerikanische Bariton zählt zu den größten Mahler-Interpreten unserer Zeit und verrät in einem Streifzug durch einige seiner Konzerte, warum er sich sein künstlerisches Leben lang mit dem österreichischen Komponisten verbunden fühlte. Übrigens zeigt ORF III am Dienstag, dem 9. April, im Hauptabend ein ausführliches und brandaktuelles "KulturWerk"-Gespräch von Barbara Rett mit Thomas Hampson.

Im ORF-III-Hauptabend um 20.15 Uhr präsentiert Barbara Rett das amerikanische Ausnahmetalent an der Seite von Renée Fleming und Michael Schade in Jules Massenets Oper "Thais" über Leben und Schicksal der gleichnamigen griechischen Hetäre. Eine Inszenierung aus der Metropolitan Opera New York unter der Regie von John Cox und dem Dirigat von Jesús López-Cobos aus dem Jahr 2008.

Ab 22.40 Uhr brilliert Thomas Hampson in W. A. Mozarts "Don Giovanni" in der Titelrolle neben Ildebrando D'Arcangelo (Leporello) und Christine Schäfer (Donna Anna) - eine grandiose Inszenierung unter der Leitung von Martin Kusej und dem Dirigat von Daniel Harding (Salzburger Festspiele 2006).

