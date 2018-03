FP-Gudenus: Erbitterter Kampf gegen die Bettelmafia nötig!

Rot-Grün drückt Auge zu, wenn Ausländer von Capos zu uns geschickt und versklavt werden

Wien (OTS/fpd) - Weit mehr als 300.000 Wienerinnen und Wiener, darunter 90.000 Kinder, müssen ihr Leben in unserer Stadt in Armut fristen. "Da ist es verantwortungslos, noch künstlich Armut zu importieren", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. In Wien betteln etwa 5.000 Menschen. Das Bundeskriminalamt bestätigt: Die überwiegende Anzahl dieser Bettler werden von einer regelrechten Mafia, in Osteuropa angeheuert, bei uns eingeschleust und hier versklavt.

Das bestätigen auch sämtliche Experten. Polizeioberst Tatzgern etwa berichtet: "Bettler werden nach Österreich verkauft. Hier hausen sie in kleinen Wohnungen. Einen Platz im Bett gibt es nur für die, die viel Geld bringen. Die anderen müssen wie Hunde am Boden schlafen. Das erbettelte Geld fließt an die Hintermänner und an die reichen Roma-Clanchefs in Bulgarien und Rumänien." Norbert Ceipek, Leiter der "Drehscheibe", die unbegleitete Minderjährige aus dem Ausland unterstützt, erzählt: "Roma-Clanchefs nützen das Elend der Kinder als Geschäftsmodell aus. Einige wenige verdienen sich eine goldene Nase, indem sie ihre Landsleute ausbeuten. In Rumänien und Bulgarien gibt es jeweils 30 bis 40 Capos, die sich das Land aufteilen. Da weiß man, wo das Geld hinkommt." Und Ceipek bringt auch das Beispiel eines 14-jährigen Mädchen, das an einem einzigen Wochenende 14-Mal sexuell missbraucht, regelrecht verkauft wurde. Auch das ist das Werk der Bettlermafia.

Gudenus: "Aber auch die Bürger hier in Österreich und da besonders in Wien sind massiv betroffen. Sie stören etwa in den Geschäftsstraßen und führen zu massiven Umsatzeinbußen bei Klein- und Mittelbetrieben - um bis zu 50 Prozent. In Einkaufsstraßen sitzen oder stehen sie alle paar Meter und bedrängen oder bedrohen Passanten. Sie belästigen Kirchenbesucher bei der Religionsausübung, lärmen in Stationsbereichen der Wiener Linien und verängstigen Kinder vor Schulen.

"Dieses Bettelunwesen kann nur abgestellt werden, wenn zumindest in neuralgischen Bereichen, wie Einkaufsstraßen, in Fußgängerzonen, vor Schulen und Kindergärten oder um Stationsbereiche der Wiener Linien ein absolutes Bettelverbot durchgesetzt wird", so Gudenus, "wenn das entsprechend sanktioniert und exekutiert wird, spricht sich das in diesen Kreisen schnell herum und wir können die Bettlermafia ein für alle Mal aus unserer Stadt vertreiben." Der Verfassungsgerichtshof lässt ein Bettelverbot in bestimmten Bereichen zu, wenn es sachlich gerechtfertigt ist. Und das ist es etwa, wenn die Geschäftsleute massive Einbußen haben.

"Und um solche lokale Bettelverbote zu erwirken, sammeln wir Freiheitliche Unterschriften für eine entsprechende Petition. Die nötigen 500 Unterschriften haben wir schon längst überschritten", berichtet Gudenus, "das zeigt ganz deutlich, wie sehr dieses Problem den Bürgern unter den Nägeln brennt und wir, die FPÖ, sind für die Bürger und ihre Anliegen und Sorgen da." (Schluss)

