Gottfried Kneifel: Die Regionen helfen, die Demokratie in Europa zu stärken!

Aufgewertete Regionen als Rezept gegen Nationalismus

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Heute ist Wien die Hauptstadt der europäischen Regionen!" Mit diesen Worten begrüßte der Fraktionsvorsitzende der ÖVP-Bundesräte, Gottfried Kneifel, heute, Freitag, in der Plenarsitzung des Bundesrates den Besuch des Präsidenten des Ausschusses der Regionen, Ramon Luis Valcarcel Siso, in der Länderkammer.

Das Konzept des Nationalismus sei zerbrochen, erinnerte Kneifel an die Geschichte Österreichs und Europas. "Europa hat aus der Geschichte gelernt und ist zu einem echten und erfolgreichen Friedensprojekt geworden. Europa reift an seinen Problemen. Das Rezept des Regionalismus und das Konzept des Föderalismus ist die Lösung vieler europäischer Probleme", sagte Kneifel, der den Bundesrat als Brücke zwischen den Regionen und der europäischen Verwaltung in Brüssel sieht.

"Mit dieser Debatte in der österreichischen Länderkammer wollen wir ein Zeichen setzen: Wir wollen die Regionen stärken, weil wir das als ein geeignetes Konzept und die richtige Antwort auf den in manchen Staaten wieder aufkeimenden Nationalismus halten", so Kneifel weiter. "Die Region kann Grenzen überwinden, flexibel, unmittelbar und bürgernah und eigenverantwortlich Probleme lösen. "Musterbeispiele sind grenzüberschreitende Projekte vieler Regionen in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Raumordnung, Wissenschaft und Arbeitsmarkt." Aber auch im kulturellen Bereich wie etwa staatsgrenzenübergreifende Landesausstellungen - z.B. die Ausstellung "Alte Spuren-Neue Wege" zwischen dem Land OÖ und Südböhmen, die in wenigen Tagen eröffnet wird. Die "Europaregion Donau Moldau", die Bodenseeregion oder die Region Alpen Adria sind weitere Beispiele dafür. Das Regionenkonzept sei eine positive Entwicklungsperspektive für die Zukunft der Europäischen Union.

Kneifel: "Dieses Konzept wollen wir gemeinsam stärken und dabei nicht nur Forderungen an die Europäische Kommission oder andere Institutionen richten, sondern auch Forderungen an uns Abgeordnete selbst":

1. Mit dem Beispiel der vitalen Regionen wollen wir die Demokratie in Europa stärken!

2. Den Grundsatz der Subsidiarität in der Gesetzgebungspraxis der EU zu pflegen und weiterzuentwickeln und unsere MitbürgerInnen laufend mit Informationen zu begleiten;

3. Die Vielfalt der Traditionen, der Sprachen, der Geschichte, Landschaft und Kultur der Regionen nicht als Problem zu betrachten, sondern als Vorteil in den europäischen Einigungsprozess einzubringen.

"Wenn wir heute feststellen, dass das Europäische Projekt ein Erfolgsprojekt erster Qualität ist, so haben die Regionen einen wesentlichen Anteil daran", schloss Kneifel.

