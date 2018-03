Grüne Wien/Chorherr: Start in die neue Saison der Grünen Radrettung

Wien (OTS) - Die Grünen Wien starten zu Beginn der Fahrrad-Saison wieder die Aktion "Grüne Radrettung" mit gratis Rad-Sicherheits-Checks für BürgerInnen. Zum 8. Mal tourt die Grüne Radrettung heuer durch Wien. Kompetente Werkstätten aus der Wiener Fahrradszene überprüfen Fahrräder kostenlos und machen vor Ort ein Service und kleinere Reparaturen. Schaltung und Bremsen sowie Verschleißteile werden kontrolliert und bei Bedarf auch ein Schlauch gewechselt. Bei größeren Mängeln werden die Fahrräder zur nächsten Radwerkstatt geschickt. Ein Check samt Service dauert 10 bis 15 Minuten. Inzwischen arbeiten 8 Werkstätten aus der alternativen Fahrradszene für die Radrettung. Jährlich werden zwischen 2500 und 3000 Räder serviciert. Heuer werden wieder an rund 100 Terminen - quer durch alle Bezirke - Rad-Services angeboten. Voranmeldung ist keine notwendig, das Service ist kostenlos.

"Die Grüne Radrettung ist unser Dankeschön an alle RadlerInnen in Wien. Wir arbeiten gemeinsam, couragiert und entschlossen für die Stadt der Zukunft. Viele WienerInnen sind gerne unabhängig vom eigenen Auto kreuz und quer durch Wien unterwegs. Die Renaissance des Fahrrads hat Wien längst erfasst. Im "RadJahr 2013" wird Wien zur Welthauptstadt des Rades. Die Radrettung ist ein kleiner Grüner Beitrag dazu", so Gemeinderat Christoph Chorherr.

Der Auftakt zur neuen Saison der Radrettung findet morgen, Samstag, von 10 bis 16 Uhr, am Wiener Rathausplatz statt. Infos und Termine:

wien.gruene.at/radrettung

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat, Tel.: (++43-1) 4000 - 81814, presse.wien @ gruene.at