Casinos Austria Music Line präsentiert neues Album von Hans Theessink

Vorstandsdirektor Dietmar Hoscher: "Wir wollen mit unserem Sponsoring Musik abseits des Mainstreams unterstützen" - Bundespräsident Fischer als Blues-Fan

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 4. April und einen Tag vor seinem 65. Geburtstag, stellte der Gitarrist, Sänger und Songschreiber Hans Theessink im Studio 44 der Casinos Austria und Österreichischen Lotterien sein neues Solo-Album vor. "Wishing Well" entstand mit Unterstützung durch Casinos Austria Music Line und präsentiert einen der weltweit profiliertesten Blues- und Rootsmusiker in seiner ganzen Vielfalt: Ein Holländer, der Wien seit langem zu seiner zweiten Heimat erkoren hat und von hier aus den zutiefst amerikanischen Wurzeln der Popularmusik nachspürt. Regelmäßig führt ihn diese Reise zum Blues und inspiriert ihn zu Eigenkompositionen von wunderbar geerdeter Musikalität.

Rund 150 Gäste waren zur Album-Präsentation gekommen, die nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Meetings/Events des Österreichischen Umweltzeichens konzipiert war. Als Theessink-Fans outeten sich neben Ehefrau und Managerin Milica unter anderem Bundespräsident Heinz Fischer mit Sohn Philip sowie zahlreiche Musikerkollegen, Freunde und Wegbegleiter wie Andy Lee Lang, Christian Kolonovits, Hannes Rossacher, Erik Trauner, Andreas Fasching, Lukas Resetarits, Harald Sicheritz, Ernst Molden, Manfred Chromy, Hermann Posch, Christa Stadler oder Knud Möller. Weiters gekommen waren Direktor Gerald Neuber, Bankhaus Schelhammer und Schattera, Rechtsanwalt Dr. Thomas Schröfl, Fernsehproduzent Peter Hofbauer, U4-Legende Conny de Beauclair, Harald Ganzger von Lansky, Ganzger und Partner und die ehem. Nationalratsabgeordnete KR Kurt Eder und Hannes Zweytick. Der Abend stand auch im Zeichen der guten Sache: es wurden Spenden für die Stiftung Kindertraum gesammelt, die von Geschäftsführerin Gabriela Gebhart persönlich in Empfang genommen wurden.

Mehr als 7000 Konzerte hat Hans Theessink in 40 Jahren "on the road" gespielt, zwei Dutzend CDs aufgenommen. Das neue Album verbindet denn auch nachdenkliche Abgeklärtheit mit unverändert kraftvoller Frische, die aus den Neukompositionen ebenso spricht wie aus den ungewohnten Interpretationen einiger ganz persönlicher Lieblingsstücke aus der reichhaltigen Musikgeschichte.

"Es geht uns darum, Musik abseits des Mainstreams zu ermöglichen, die im rein kommerziell orientierten Tonträger-Geschäft kaum zum Zug kommt", begründet Casinos Austria Vorstand Dietmar Hoscher das Engagement der Casinos Austria Music Line. "Mittlerweile ist auf diese Weise eine Sammlung von echten Raritäten entstanden, durchwegs ungewöhnliche Musik - auf höchstem Niveau", so Hoscher.

"Wishing Well" ist bereits die vierte Produktion, die von Casinos Austria im Rahmen des Sponsoring-Programms Casinos Austria Music Line unterstützt wird. Frühere CD-Einspielungen umfassen "YALA - The Journey" von Sigi Finkel und Mamadou Diabaté, das Projekt "Im Proda" der Formation "Freihaus 4" (Tini Kainrath, Vocal; Monika Lang, Piano; Melissa Coleman, Cello; Sigi Finkel, Saxophon) sowie "Grobn" des Singer-Songwriters Andreas Julius Fasching.

