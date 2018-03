CEO/CFO AWARDS des Jahres 2012: Andritz-CEO Leitner und OMV-CFO Davies ausgezeichnet

Wien (OTS) - Österreichs CEOs und CFOs haben erneut die Besten aus Ihrer eigenen Mitte gewählt: Am 4. April lud Deloitte in Kooperation mit dem Börse Express und dem CFO Club Austria zu den "CEO/CFO Awards des Jahres 2012" ins Wiener mumok. Als Ehrengast und Keynote Speaker konnten die Veranstalter Univ. Prof. Dr. Ewald Nowotny, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, begrüßen.

der CEO Award des Jahres 2012 geht an Wolfgang Leitner, den CEO und Vorstandsvorsitzenden der Andritz AG, der damit nach 2006 und 2009 zum dritten Mal mit dem ersten Platz prämiert wurde. Entsprechend der Auszeichnung fiel auch das Lob der Jury aus:

"Wolfgang Leitner hat einen Technologieführer mit starker Innovationskraft geschaffen und steuert das Unternehmen unaufhaltsam zum Weltmarktführer."

Die Auszeichnung für den CFO des Jahres 2012 wurde an David C. Davies von der OMV AG verliehen. Davies, der bereits 2005 CFO des Jahres war, sei "unaufgeregt state of the art", wie die Jury befand. Außerdem verfüge er über langjähriges Industrie-Know-how und mache gute Investor-Relations-Arbeit.

Wolfgang Eder (voestalpine) wurde bei den CEOs heuer auf Rang zwei gewählt und befindet sich damit bereits zum fünften Mal unter den Preisträgern. "Wolfgang Eder führt die voestalpine mit ruhiger Hand sehr erfolgreich durch den Stahlkonjunkturzyklus", streicht die Jury heraus. Ein neues Gesicht hingegen findet sich mit Georg Pölzl (Post) auf dem dritten Rang, über den die Jury u.a. sagt, dass er "aus einem Staatsunternehmen einen bemerkenswerten Dienstleister geschaffen hat."

Bei den CFOs folgen Willy van Riet (Wienerberger) und Hans Tschuden (A1 Telekom Austria) auf den Plätzen zwei und drei. Van Riet hat "in einem extrem herausfordernden Umfeld einen tollen Job gemacht und durch die Aufnahme von Hybridkapital die Eigenmittelsituation des Konzerns deutlich verbessert", so die Jury. Hans Tschuden bescheinigte die Jury, "der Ruhepol in der Telekom Austria" sowie der "Kontaktmann für die internationalen Investoren" zu sein.

Der im Vorjahr erstmals vergebene CFO-Sonderpreis ging auch heuer erneut an Thomas Leissing. Der Finanzchef von Egger Holzwerkstoffe zeigt laut Jury "hohes Engagement in allen Fragen der Öffentlichkeitsarbeit des Finanzwesens". Der Sonderpreis wird von den CFOs börsenotierter Unternehmen an CFOs nicht börsenotierter Gesellschaften verliehen.

Das Besondere an den Auszeichnungen ist, dass sich die Jury aus den CEOs und CFOs der im ATX Prime Market und mid market notierten Unternehmen zusammensetzt. Die CEOs und CFOs wählen somit aus ihrer eigenen Mitte die Preisträger. Deloitte Partner Josef Schuch betont den Gedanken hinter den Awards: "Die Begründungen der Jurymitglieder zeugen von den außergewöhnlichen Leistungen der Preisträger. Mit dem CEO/CFO Award wollen wir aber nicht nur Persönlichkeiten auszeichnen, sondern auch bewusst machen, welche Bedeutung erfolgreiche Manager und Unternehmen für den Wirtschaftsstandort Österreich haben."

Deloitte Österreich ist der führende österreichische Anbieter von Professional Services. Mit rund 1.000 Mitarbeitern in acht Niederlassungen betreut Deloitte Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Human Capital. Kunden profitieren von der exzellenten Betreuung durch Top-Experten vor Ort sowie tiefgehenden Branchen-Insights der Industry Lines. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich und bündelt seine breite Expertise, um aktiv an dessen Stärkung mitzuwirken. Als Arbeitgeber entwickelt sich Deloitte permanent weiter mit dem Anspruch, "Best place to work" zu sein.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine "UK private company limited by guarantee" und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Nähere Informationen über die rechtliche Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Melinda Mihóczy

Deloitte, Leiterin Marketing & Communications

Tel: +43 1 537 00-8553

E-Mail: mmihoczy @ deloitte.at