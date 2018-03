Radrettung der Wiener Grünen bietet auch 2013 kostenlose Rad-Sicherheits-Checks

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Medientermins präsentierte heute, Freitag, der Gemeinderat der Grünen Wien, Christoph Chorherr, zur beginnenden Fahrradsaison wieder die Aktion "Grüne Radrettung". Diese sei ein Dankeschön an alle Radlerinnen und Radler in Wien. Bereits zum achten Mal in Folge biete die Radrettung gemeinsam mit Werkstätten aus der Wiener Fahrradszene kostenlose Rad-Sicherheits-Checks für die Bevölkerung vor Ort. So werden beispielsweise Schaltung und Bremsen sowie Verschleißteile kontrolliert oder auch ein Schlauch gewechselt. Alles ohne Voranmeldung. Sollte ein Fahrrad doch größere Mängel aufweisen, wies Chorherr darauf hin, dass es zur nächsten Radwerkstatt geschickt wird.

Pro Jahr werden durch die Radrettung rund 2500 bis 3000 Räder serviciert. In diesem Jahr wird es wieder rund 100 Termine quer durch alle 23 Wiener Gemeindebezirke geben. Der Auftakt der Aktion wird, wie auch schon in den Vorjahren, beim "Bike Festival" am Samstag, 6. April, von 10.00-16.00 Uhr am Wiener Rathausplatz sein. Alle Fakten und sämtliche Termine der Radrettung unter www.radrettung.at.

