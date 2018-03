VP-Ulm: Bettelverbote in Wien müssen endlich exekutiert werden

Wien darf nicht Berlin werden

Wien (OTS) - In der Aktuellen Stunde des heutigen Wiener Landtages fordert der Sicherheitssprecher der ÖVP Wien, LAbg. Wolfgang Ulm, die rot-grüne Stadtregierung einmal mehr dazu auf, endlich entschieden gegen das Bettelunwesen in Wien vorzugehen. Jeder, der sehenden Auges durch Wien gehe, registriere in letzter Zeit eine massive Zunahme an Bettlern in Wien sowie eine steigende Zahl an Vorfällen mit Bettlern.

"Es hat sich mittlerweile in der Bettlerszene herumgesprochen, dass Wien - obwohl es die gesetzlichen Bestimmungen erlauben würden - zu wenig unternimmt, das Landessicherheitsgesetz zu vollziehen. Wien droht nach Berlin zur zweiten Bettlerhochburg Europas zu werden", warnt Ulm, der auch die Polizei auffordert, sich nicht hinter fehlender politischer Rückendeckung zu verstecken.

"Bestehende Gesetze sind zu exekutieren. Es ist klar, dass es Hilfe für jene geben muss, die sie tatsächlich brauchen - es geht jedoch nicht an, dass diese Hilfsbereitschaft von Seiten der organisierten Kriminalität ausgenutzt wird. Dass es eine solche gibt, sollte mittlerweile auch den Grünen klar sein. Hier das Gegenteil zu behaupten, grenzt an grobe Fahrlässigkeit", fordert Ulm abschließend auch die Polizei auf, hier tätig zu werden. "Wien hat mit dem gewerbsmäßigen Bettelverbot ein De-facto-Bettelverbot - Zeit, dieses endlich auch umzusetzen."

