Von Heller bis Portisch: ORF III präsentiert Programmhighlights 2013

Von Hellers "Menschenkindern" bis zu "Österreich II" neu

Wien (OTS) - Nach nur 18 Monaten on air ist aus ORF III Kultur und Information eine - mittlerweile Romy-ausgezeichnete - qualitative Messlatte der österreichischen Fernsehlandschaft mit hervorragender Publikumsakzeptanz geworden. Ein junges ebenso wie ein klassisches, ein wildes ebenso wie ein beschauliches, ein innovatives ebenso wie ein traditionelles Programm möchte der ORF-Spartensender seinen Zuseherinnen und Zusehern auch in den nächsten 18 Monaten - und darüber hinaus - bieten. Davon machten sich bei der gestrigen Programmpräsentation in den MUMOK Hofstallungen neben ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, den ORF-III-Geschäftsführern Peter Schöber und Dr. Helmut Kaiser sowie ORF-Enterprise-COO Oliver Böhm und allen Moderatorinnen und Moderatoren von ORF III u. a. Stars aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Medien wie Erwin Wurm, André Heller, Karl Markovics, Daniela Fally, Tibor Kovacs, Klaus Albrecht Schröder, David Pountney, Oliver Rathkolb, Sabine Haag, Erich Pröll, Katja Sterflinger, Jan Mojto, Kitty Kino, Helmut Berger, Günther Mokesch und Rudi Kobza selbst ein Bild.

Der Ausblick auf die Programmschwerpunkte und Highlights des kommenden Jahres beinhaltet u. a. neue Sendungen wie André Hellers Gesprächsreihe "Menschenkinder" (Heller: "Wenn man ORF III einschaltet, besteht die große Chance, sich nicht ärgern oder schämen zu müssen!") oder die politische Gesprächssendung "60 Minuten Politik", Hugo Portischs zweite große Dokumentarfilmreihe "Österreich II", die Jahresschwerpunkte "Der ganze Wagner" und "Tutto Verdi", große Opern- und Konzert-Live-Übertragungen wie die Welturaufführung von "Spuren der Verirrten" zur Eröffnung des Linzer Musiktheaters oder Nikolaus Harnoncourts "Ritter Blaubart" von der styriarte sowie den von Robert Dornhelm kuratierten "kult.film"-Sommer. Alle Details unter http://presse.ORF.at.

Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Innerhalb von nur eineinhalb Jahren ist ORF III Kultur und Information zu weit mehr als einer großartigen Ergänzung des Programmangebots von ORF eins und ORF 2 geworden. ORF III ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil des heimischen Kulturschaffens - gleichsam eine Akademie der abgebildeten Künste. Wo André Heller, Hugo Portisch, Robert Dornhelm, Hans Hurch, Barbara Pichler oder Karl Markovics Programm mitgestalten, geht Fern-Sehen mit Weit-Sicht Hand in Hand. Dass dies auch in Zukunft so sein wird, dafür garantieren die ORF-III-Programminnovationen der kommenden Monate."

ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber und Dr. Helmut Kaiser: "Die Herausforderungen der Zukunft sind für uns zweierlei - einerseits den Umstieg von der Pionierphase in den Regelbetrieb zu meistern, andererseits weiterhin spannende Programminnovationen und Ideen umzusetzen. Beides ist nur möglich durch das Engagement unserer Mann-/Frauschaft sowie durch die fortwährende, sehr gute Unterstützung seitens des ORF-Konzerns."

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at