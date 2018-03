GPA-djp-Katzian: Wer Geld im Steuerparadies parkt, der muss auch den Fiskus unterstützen

Forderung nach Vermögenssteuer in die Nähe der Kriminalität zu rücken, ist skurril und überheblich

Wien (OTS/ÖGB) - "Reichtum ist offenbar eine viel größere Tabuzone als Armut. Dringt man in diese Zone ein, indem man basierend auf Zahlen und Fakten Verteilungsgerechtigkeit fordert, löst das neben breiter Zustimmung auch seltsame Reaktionen aus", bewertet Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), einen Kommentar in der heutigen Ausgabe der "Presse": "Die Forderung nach einer Vermögenssteuer ausgerechnet an dem Tag, an dem auch das weltweite Netz von Steuerbetrügern Schlagzeilen macht, in die Nähe der Kriminalität zu rücken - das ist nicht nur skurril, sondern vor allem auch überheblich gegenüber jenen Menschen, die ein Leben lang hart arbeiten und trotzdem von Armut bedroht sind."

Nicht einmal der Verweis auf Zypern sei dem Verfasser peinlich, so Katzian weiter. Vielleicht wäre es ja für Vermögende doch empfehlenswerter, hier Steuern zu zahlen, anstatt es aus Gier in Steueroasen zu transferieren, um dann zusehen zu müssen, wie es eingezogen wird: "Dafür waren nämlich eigentlich nicht die Gewerkschafter zuständig". Der ökonomische Sachverstand sollte schon dafür ausreichen, zu erkennen, dass Einlagen bei Banken, die höhere Zinsen bieten, meistens auch riskanter sind.

Die "Mittelstandskeule" ziehe schon lange nicht mehr, auch Österreich scheine auf dem besten Weg zu sein, ein Steuerparadies für Millionäre und Milliardäre zu werden. "Was die Besteuerung der Vermögen betrifft, hinken wir aber im internationalen Vergleich hinterher, daran ändert auch Polemik nichts", so Katzian abschließend: "Weder diese Polemik noch skurrile Einzelmeinungen werden uns von unserer Forderung abbringen, dass Vermögende stärker zur Finanzierung sozialer Gerechtigkeit beitragen müssen, um arbeitende Menschen entlasten zu können - jetzt sind einmal diejenigen an der Reihe, ihren Beitrag zu leisten, die hohe Vermögen angehäuft haben. Wer genug Geld hat, um es auf den Bahamas, auf den Cook Islands oder in einem anderen Steuerparadies zu parken, der hat auch genug, um den österreichischen Fiskus zu unterstützen!"

