Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Zeit von 8. bis 14. April 2013

Wien (OTS) - Montag, 8. April:

10.00 Uhr: Teilnahme am Festakt "20 Jahre Anerkennung der Roma als Volksgruppe" anlässlich des Internationalen Roma-Tages/Rede (Parlament/NR-Sitzungssaal)

16.00 Uhr: Gespräch mit dem nigerianischen Außenminister Olugbenga Ashiru (Präsidentschaftskanzlei)

17.00 Uhr: Teilnahme an der Dekretverleihung und der Festveranstaltung anlässlich 10 Jahre Strategischer Führungslehrgang (Hofburg/Zeremoniensaal)

Dienstag, 9. April:

Offizieller Besuch von Fürst Hans-Adem II. und Fürstin Marie von und zu Liechtenstein in Österreich

11.00 Uhr: Begrüßung mit militärischen Ehren im Inneren Burghof

anschl.: Fototermin der beiden Staatsoberhäupter (Präsidentschaftskanzlei)

anschl.: Vier-Augengespräch (Präsidentschaftskanzlei)

11.30 Uhr: Gespräch der beiden Staatsoberhäupter im Beisein der Delegationen (Präsidentschaftskanzlei

12.30 Uhr: Pressegespräch (Präsidentschaftskanzlei)

13.00 Uhr: Mittagessen zu Ehren von Fürst Hans-Adam II. und Fürstin Marie von und zu Liechtenstein/Rede (Präsidentschaftskanzlei)

15.00 Uhr: Besichtigung des Stifts Klosterneuburg

18.30 Uhr: Führung durch das restaurierte Stadtpalais Liechtenstein (Bankgasse 9/1010 Wien)

Donnerstag, 11. April:

OÖ-Tag:

11.00 Uhr: Besuch des Diakonie Zentrums Spattstraße (Willingerstraße 21/Linz)

14.00 Uhr: Besuch des Landesschulzentrums Hör- und Sehbildung/Rede (Kapuzinerstraße 40/Linz)

17.45 Uhr: Teilnahme an der Eröffnung des neuen Musiktheaters Linz/Rede (Am Volksgarten 1/Linz)

Freitag, 12. April:

11.00 Uhr: Teilnahme an der sub auspiciis-Promotion an der Technischen Universität Wien/Rede (Karlsplatz 13/1010 Wien)

13.00 Uhr: Besuch des 17. Steiermarkfrühlings am Wiener Rathausplatz (Wien)

