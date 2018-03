VP-Juraczka: Rot-Grüne Belastungslawine rollt weiter

Wien (OTS) - "Bei der heutigen Fragestunde im Wiener Landtag hat Wohnbaustadtrat Michael Ludwig bestätig, dass die im Raum stehende Infrastrukturabgabe nun fix ab 1. Jänner 2014 kommen soll. Die Rot-Grüne Belastungswelle in Wien rollt somit ungebremst weiter", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion.

Manfred Juraczka: "Alleine im ersten Jahr werden 76 Mio. Euro als zusätzliches Körberlgeld für die rot-grüne Stadtregierung veranschlagt. Die Antwort, wie verhindert werden kann, dass diese neue Belastung letztlich auf die Bürgerinnen und Bürger übergewälzt wird, blieb Ludwig leider schuldig."

"Die neue Abgabe ist einmal mehr der verzweifelte Versuch von Rot-Grün, das explodierende Budgetdefizit einnahmenseitig zu sanieren. Auch beim Thema Wohnen zeigt sich: die ÖVP steht für Entlastung, die SPÖ für Belastung", so Juraczka abschließend.

