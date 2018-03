Ukraine exportiert über 19 Millionen Tonnen Getreide im Wirtschaftsjahr 2012-2013

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Im aktuellen Wirtschaftsjahr (Stand: 30. März 2013) hat die Ukraine bereits 19,5 Millionen Tonnen Getreide exportiert. Dem ukrainischen Ministerium für Agrarpolitik und Nahrungsmittel zufolge wurden allein in den Monaten Februar und März 3,2 Millionen Tonen Getreide an ausländische Märkte geliefert. Weitere 1,3 Millionen Tonnen werden in Kürze verschifft.

"Wir (das Landwirtschaftsministerium) überwachen die Getreidebilanz des Inlandsmarktes kontinuierlich und behalten dabei auch die internationale Situation im Blick. Aus der Summierung aller Getreideexporte im laufenden Wirtschaftsjahr ergibt sich zum Stichtag am 30. März im Vergleich zum identischen Zeitraum des vorherigen Wirtschaftsjahres ein um vier Prozent erhöhtes Exportvolumen", erklärte der ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Prysyazhnyuk.

Die Ukraine beabsichtigt, im Kalenderjahr 2013 allein vier Millionen Tonnen Getreide nach China zu liefern. Im März 2013 erhielt das Land einen Kredit über 1,5 Milliarden USD aus China. Von den insgesamt vier Millionen Tonnen, die im Laufe des Jahres 2013 nach China exportiert werden sollen, werden zwei Millionen Tonnen direkt auf dem ukrainischen Markt gekauft, während die übrigen zwei Millionen Tonnen im Rahmen von Terminkontrakten geliefert werden. Dies erklärte Robert Brovdi, der stellvertretende Vorsitzende des staatlichen Lebensmittel- und Getreideunternehmens der Ukraine. Die Abnahme der Ernte aus dem Jahr 2012 ist ebenfalls Gegenstand der Abmachung. Die im Juli 2012 unterzeichnete Vereinbarung zwischen der Ukraine und China sieht bemerkenswerterweise vor, dass das Land über einen Zeitraum von 15 Jahren mit ukrainischem Getreide beliefert werden soll.

Zuvor hatte Gilles Mettetal, der leitende Beauftragte für Agrarindustrie der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Initiative zum Aufbau einer "Grain Twenty" der grössten Getreideproduzenten der Welt seine Unterstützung zugesagt und erklärt, die Ukraine werde eine wichtige Rolle in dieser Organisation spielen. Auf Vorschlag des französischen Landwirtschaftsministers Stéphane Le Foll soll "Grain Twenty" die grössten Getreideproduzenten der Welt unter einem Dachverband vereinen.

Derzeit zählt die Ukraine zu den grössten Getreideexporteuren der Welt und nimmt auf den globalen Märkten für Weizen, Gerste und Mais eine Spitzenposition ein. Die Ukraine hat einen 12,9-prozentigen Anteil am globalen Maismarkt, einen 18,5-prozentigen Anteil am weltweiten Gerstenmarkt und einen 4,5-prozentigen Anteil am Weizenmarkt.

