SPÖ-Termine von 8. April bis 14. April 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 8. April 2013:

10.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt zu einem Festakt anlässlich "20 Jahre Anerkennung der Roma als sechste österreichische Volksgruppe". Die Festrede hält Bundespräsident Heinz Fischer. Bundesministerin Claudia Schmied spricht ebenfalls beim Festakt (Parlament, Sitzungssaal des Nationalrates).

10.00 Uhr Verkehrsministerin Doris Bures nimmt an der Gedenkveranstaltung "75 Jahre Erinnerung an den 1. Transport österreichischer Häftlinge in das KZ Dachau" teil (Wien Westbahnhof, Bahnsteig - Ausgang bei der Gedenktafel).

10.30 Uhr Pressekonferenz "Richtig bewegen im Alter" mit PVÖ-Präsident Karl Blecha, PVÖ-Bundessportreferentin Uschi Mortinger sowie Vertreter von SOS-Körper, Präsident Univ.Prof. Dr. Hans Tilscher und Vizepräsident Dr. Christoph Michlmayr und Vertreter der ASKÖ (Seniorenwohnhaus Schlosspark Fortuna, Mehrzweckraum im Erdgeschoß, Khleslplatz 6, 1120 Wien).

11.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried nimmt an einer Diskussion zum Thema "Welche Zukunft hat EUROpa?", eine Veranstaltung des Europa Club Uni, teil. Nähere Details unter

http://oegfe.at/cms/uploads/media/2013-04-08_Juridicum.pdf

(Juridicum, Hörsaal U10, Schottenbastei 10-16, 1010 Wien).

16.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der ILO-Regionalkonferenz "Arbeitsplätze, Wachstum und Soziale Gerechtigkeit" in Oslo teil (Oslo, Norwegen).

17.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt mit ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz anlässlich des 25-jährigen Bestehens der ORF-Minderheitenredaktion zur Präsentation des Dokumentarfilms "Schatten der Scham" von Sabine Zwittler-Grilc (Parlament).

18.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied nimmt an der Diskussionsrunde zum Thema "Lehrlinge in Handel verzweifelt gesucht" teil (Handelsverband, Alser Straße 45, 1080 Wien).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), das Polnische Institut Wien, das Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien und Kultura Liberalna laden ein zur Podiumsdiskussion "Feminism in Western and Central Eastern Europe". Nähere Informationen unter

http://www.iwm.at/index.php?option=com_events&task=view_detail&Itemid

=&agid=378&year=2013&month=04&day=08 (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Bibliothek, Spittelauer Lände 3, 1090 Wien).

19.00 Uhr Finanzstaatssekretär Andreas Schieder nimmt im Rahmen des 1. EPU-Gipfels "Eine-Person-Unternehmen - Mehrzahl mit Mehrheit?" an einer Podiumsdiskussion teil. Details zur Veranstaltung unter

http://www.swv.org/home/aktuell/nachrichten/2487 (SPÖ 6&7,

Lindengasse 64, 1070 Wien).

19.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hält ein Referat bei der Bezirkskonferenz der SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus (Festsaal, Haus der Begegnung, Schwendergasse 41, 1150 Wien).

DIENSTAG, 9. April 2013:

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

10.00 Uhr Auf Initiative der SPÖ-Sprecherin für Creative Industries, Nationalratsabgeordnete Elisabeth Hakel, findet eine SPÖ-Klubenquete zum Thema "Kreativquartiere - Neue Strategien für die Cultural & Creative Industries". Eröffnung durch SPÖ-Klubobmann Josef Cap. Nähere Details zur Veranstaltung finden Sie unter

http://www.hakel.at/content/sp%C3%B6-enquete-zu-%E2%80%9Ccultural-und-creative-industries%E2%80%9C-am-9-april-2013-kreativquartiere (Parlament, Abgeordneten-Sprechzimmer).

10.00 Uhr Parlamentarische Enquete (BR) zum Thema "Mehr direkte Demokratie, mehr Chancen für die Bürgerinnen und Bürger in den Ländern und Gemeinden". Nähere Details unter

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/VER-BR/VER-BR_00025/TO_0201952

6.pdf (Sitzungssaal des Bundesrates, Parlament).

12.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hält ein Referat bei der Regionalkonferenz der PRO-GE Baden Mödling (AK Saal Baden, Wassergasse 31a, 2500 Baden).

13.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt an einem Mittagessen auf Einladung von Bundespräsident Heinz Fischer anlässlich des Besuches von Fürst und Fürstin von und zu Liechtenstein teil (Hofburg).

18.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer präsentiert ihr Buch "Wir sind Demokratie"; Begrüßung durch den Amtsführenden Stadtrat Michael Ludwig, Vorsitzender der Volkshochschule Wien und des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen (Urania, Dachsaal).

MITTWOCH, 10. April 2013:

10.30 Uhr Bundesministerin Doris Bures stellt in einer Pressekonferenz gemeinsam mit Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung, und Wolfgang Pribyl, Geschäftsführer der Joanneum Research Forschungsgesellschaft, und Spitzenvertretern heimischer Hightech-Unternehmen, FFG und aws die neue "Frontrunner"-Initiative des BMVIT: "Vorsprung durch Forschung und Innovation" vor (Le Loft, Sofitel Wien, Praterstraße 1, 1020 Wien).

17.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann und Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der Eröffnung des ÖGB-Bundesfrauenkongresses. Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt im Rahmen des Bundesfrauenkongresses an einer Talkrunde zum Thema "Gleichstellungspolitik und Demokratie" teil (ÖGB-Zentrale/Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien).

17.30 Uhr Staatssekretär Josef Ostermayer hält bei der Fachveranstaltung "15 Jahre Privatradio in Österreich" die Begrüßungsrede (WKO Sky Lounge, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien).

19.00 Uhr Buchpräsentation und Diskussion mit den Präsidenten Karl Blecha und Andreas Khol zum Buch "Fressen die Alten den Kuchen weg? -Das Alter neu denken" (Blecha/Khol/Chorherr) (Saal der Raiffeisenbank Waidhofen/Thaya, Raiffeisenpromenade 1, 3830 Waidhofen an der Thaya).

DONNERSTAG, 11. April 2013:

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in NÖ/OÖ

10.15 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hält beim ÖGB-Bundesfrauenkongress "Als Frauen. Mit Frauen. Für Frauen." das Hauptreferat (ÖGB-Zentrale, Johann-Böhm-Platz 1/Kongress-Saal Wilhelmine Moik, 1020 Wien).

10.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt die Gütesiegelverleihung zur Betrieblichen Gesundheitsförderung der Kärntner Gebietskrankenkasse vor (WIFI, Großer Saal, C001, Europaplatz 1, 9020 Klagenfurt).

18.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, Bundesministerin Claudia Schmied und Gesundheitsminister Alois Stöger nehmen anlässlich der Eröffnung und Segnung des Musiktheaters des Landestheaters Linz am Festakt teil (Musiktheater, Am Volksgarten 1, 4020 Linz).

19.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine Rede bei der Tagung des Fachverbands Maschinen und Metallwaren Industrie (Reitersaal der Österreichischen Nationalbank, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien).

FREITAG, 12. April 2013:

11.00 Uhr Eröffnungsfeier anlässlich der Erweiterung und Sanierung des Sport-/Musischen Realgymnasium/SSM Akademiestraße u.a. mit Bundesministerin Claudia Schmied, LHF Gabi Burgstaller, LSR-Präs. Herbert Gimpl (Akademiestraße 21, 5020 Salzburg).

17.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied hält bei der Eröffnung der Pädagogischen Konferenz der Österreichischen Kinderfreunde eine Rede (Audimax des Unipark Nonntal, Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Buchpräsentation und Diskussion "Progressive Perspektiven - Europas Sozialdemokratie in Zeiten der Krise". Nähere Details zur Veranstaltung unter

http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/progressive-perspe

ktiven-europas-sozialdemokratie-in-zeiten-der-krise/ (Albert Schweitzer Haus, Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien).

SONNTAG, 14. April 2013:

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Jahreshauptversammlung der SPÖ Schwertberg (Volksheim Schwertberg, Poststraße 4, 4311 Schwertberg).

16.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer hält das Hauptreferat bei der oberösterreichischen Freiheitskämpfer/innen-Konferenz (SPÖ-Parteihaus, Landstraße 36, 4020 Linz).

(Schluss) mp/ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum