FPÖ-Mölzer: EU-Kommissionspräsident Barroso kann mit Schönreden die Krise nicht lösen

Existenzkrise des Euro ist nicht vorbei, sondern nur bis nach deutscher Bundestagswahl vertagt - Lage in Frankreich, Italien und Spanien bleibt weiterhin sehr ernst

Wien (OTS) - Die Existenzkrise des Euro sei nicht vorbei, sondern nur vertagt, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, zu den jüngsten Aussagen von EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso. "Dass es im Gebälk der Eurozone nach wie vor ordentlich kracht, dafür ist Zypern der beste Beweis. Barroso soll sich der Realität stellen und keine Schönrednerei betreiben", hielt Mölzer fest.

Dabei wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass sie Lage in der Eurozone weiterhin keinen Anlass zur Beruhigung gäbe. "Italien ist nach der Parlamentswahl Ende Februar de facto unregierbar geworden, Spanien steckt in einer tiefen Rezession, und Frankreich, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, wird immer mehr zum kranken Mann Europas. Das dicke Ende wird noch kommen, und spätestens nach der deutschen Bundestagswahl im Herbst werden wir die wahren Ausmaße der Krise erfahren", betonte Mölzer.

Somit werde immer klarer, so der freiheitliche Europaabgeordnete, dass die Währungsunion eine Fehlkonstruktion ist, die nicht funktionieren kann. "Und wenn selbst Barroso zugibt, dass der Euro die Nord-Süd-Kluft in der EU vergrößert hat, warum die Hoch-Eurokratie nicht die notwendigen Gegenmaßnahmen, also eine Teilung der Eurozone, eingeleitet hat", schloss Mölzer.

