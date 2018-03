Staatsbesuch des Großherzogs von Luxemburg in Österreich

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer wird den Großherzog und die Großherzogin von Luxemburg von Montag, den 15. bis Mittwoch, den 17. April zu einem Staatsbesuch in Österreich empfangen. Die Begrüßung des Großherzogs von Luxemburg wird am ersten Tag des Staatsbesuches um 11.00 Uhr mit militärischen Ehren im Inneren Burghof erfolgen. Begleitet wird der Großherzog vom luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn und Wirtschaftsminister Etienne Schneider.

Der Großherzog von Luxemburg wird während seines Staatsbesuches in Österreich u. a. mit der Präsidentin des Nationalrates Mag. Barbara Prammer und Bürgermeister Dr. Michael Häupl zu Gesprächen zusammen kommen.

Weiters wird der Staatsgast gemeinsam mit dem Bundespräsidenten an einem Österreichisch-Luxemburgischen Wirtschaftsforum in der Wirtschaftskammer Österreich teilnehmen.

Auf dem Programm des luxemburgischen Staatsgastes stehen weiters Besuche des Stiftes Melk und des Konzentrationslagers Mauthausen. Für den Abschluss des Staatsbesuches des Großherzogs von Luxemburg ist ein Besuch der voestalpine AG in Linz vorgesehen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at