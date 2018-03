Cäsar(R) 2012 - And the winners are...

Wien (OTS) - Verleihung des Cäsar(R) 2012 im Rahmen eines exklusiven Galaabends am 04.04.2013 im Palais Ferstel +++ 18.000 Stimmen wurden von rund 2.000 Wähler/innen abgegeben +++ Aus rund 160 Kandidaten/innen wurden die Gewinner/innen der Kategorien Bauträger/in, Dienstleister/in, Real Estate Services, Immobilienmanager/in, Makler/in und Small Diamonds gekürt +++ Walter Stingl und Gerhard Nidetzky teilten sich den Preis fürs Lebenswerk +++ Erstmals wurde von der Jury der Cäsar International und der Junior Cäsar vergeben +++ Bruno Ettenauer (CA Immo) erhielt den Cäsar International und Alexandra Maria Rieder (Absolventin FH Kufstein) den Junior-Cäsar +++ Rund 250 geladene Immobilienprofis beehrten den Galaabend

Gestern Abend wurden die Besten der Besten der Immobilienbranche mit dem Immobilienaward Cäsar(R) im Rahmen einer exklusiven Galaveranstaltung im Wiener Palais Ferstel ausgezeichnet. Organisator war wie in den letzten Jahren epmedia, für die inhaltliche Leitung zeichnete heuer erstmals ImmQu, der Verein zur Förderung der Qualität in der Immobilienwirtschaft verantwortlich. "Der Cäsar ist nicht nur eine Auszeichnung für besondere Leistungen, sondern auch ein Symbol für die hohe Qualität der österreichischen Immobilienbranche. Somit passt er perfekt zu den Zielen der ImmQu.", erklärt Herwig Teufelsdorfer, Vorsitzender des Vorstandes von ImmQu, der sich 2010 selbst über den Cäsar in der Kategorie "Shooting Star" freuen durfte. Der Cäsar, der bereits zum siebenten Mal verliehen wurde, wurde erstmalig in insgesamt neun Kategorien vergeben, sechs Publikums- und drei Jurykategorien.

Dass die heimische Immobilienwirtschaft nicht nur ihre FavoritInnen stimmgewaltig unterstützt, sondern auch dem Cäsar ihre Zustimmung ausspricht, zeigen die 18.000 Stimmen von rund 2000 registrierten WählerInnen während der Publikumswahl. Jeweils fünf FinalistInnen in den Kategorien MaklerIn, BauträgerIn, DienstleisterIn, Real Estate Services, ImmobilienmanagerIn und Small Diamonds wurden durch das Online Voting ermittelt. Anschließend wählte die rund 120-köpfige Fachjury, bestehend aus allen bisherigen Cäsar PreisträgerInnen und ImmobilienexpertInnen, die SiegerInnen in geheimer, notariell beaufsichtigter Abstimmung. Die Wahl der CäsarInnen in den Kategorien Lebenswerk, Junior Cäsar und Cäsar International oblag allein der Fachjury.

Auffallend war heuer der Frauenanteil unter den GewinnerInnen: In drei der Publikumskategorien wurden Cäsarinnen gekürt und auch der Junior Cäsar ging in weibliche Hände. "Dass so viele Frauen heuer mit dem Cäsar ausgezeichnet wurden, freut mich besonders", so Reinhard Einwaller, Initiator des Preises und Inhaber der epmedia Werbeagentur GmbH, "Es beweist, dass auch die Immobilienbranche kein Männerverein ist, und das ist gut so. Es gibt viele starke Frauen, die im Immobilienbereich erfolgreich sind, und vier von ihnen stehen heute auf dieser Bühne."

CÄSAR 2012: Publikumskategorien

Bauträger 2012: Michael Griesmayr

Stellvertretend für Michael Griesmayr nahmen die beiden Geschäftsführer der IC Projektentwicklung Sabine Ullrich und Walter Hammertinger den Preis entgegen. Griesmayr befand sich in einem lang geplanten und - wie der Cäsar nun endgültig bewies - wohlverdienten Urlaub. Der geschäftsführende Gesellschafter der IC Projektentwicklung erhielt nach 2009 heuer bereits zum zweiten Mal den Cäsar. Ausgezeichnet wurde er für das Projekt Milestone, ein neuartiges Konzept für studentisches Wohnen.

Dienstleisterin 2012: Karin Fuhrmann

Die Partnerin des Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmens TPA Horwath wurde von der Jury für ihren Einsatz und ihr Agieren "weit über den Tellerrand" hinaus ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde dabei ihr Einsatz rund um das neue Stabilitätsgesetz.

Real Estate Services 2012: Thomas Malloth

Nachdem der Fachverbandsobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder jahrelang als Juryvorstand am Cäsar beteiligt war, erhielt Thomas Malloth heuer erstmals seine ganz eigene Statuette. Malloth hat laut Jury "unverzichtbare Impulse geliefert, die das Image der Branche nachhaltig verbessert haben."

Maklerin 2012: Sandra Bauernfeind

Bauernfeind zeichnet bei EHL für Wohnimmobilien verantwortlich. Unter ihrer Leitung wurden 2012 1200 Miet-, Eigentums- und Vorsorgewohnungen vermarktet und Zinshäuser mit einem Volumen von über 160 Millionen Euro verkauft.

Immobilienmanager 2012: Eduard Zehetner

Zehetner erhält den Preis für die Wiederbelebung der Immofinanz. Seit 2009 ist Zehetner Vorstandsvorsitzender der Immofinanz AG. Er ist verantwortlich für die Bereiche Office und Retail, für Development Commercial, Corporate Communications, Legal sowie Corporate Finance und Investor Relations.

Small Diamond 2012: Elisabeth Rohr

Auch Elisabeth Rohr darf sich bereits zum zweiten Mal über einen Cäsar freuen. Die Geschäftsführerin von Elisabeth Rohr Real Estate erhält den Preis für ihre Tätigkeit als Sales Director in dem SIGNA Project Goldenes Quartier. Durch die denkmalgeschützten Gebäude stellt es in der Umsetzung eine besondere Herausforderung dar.

CÄSAR 2012: Jurykategorien

Lebenswerk 2012: Walter Stingl und Gerhard Nidetzky

Gerhard Nidetzky bezeichnete die Jury als "Vorreiter bei den Bauherrenmodellen und Vater des Immobilieninvestmentfondsgesetzes." Der Gründer von TPA-Horwath ist aktuell Hotelentwickler (Loisium). Walter Stingl vereint laut Jury "genial die Fragen von Hausverwaltungen und Zinshausbesitzern mit jenen des Steuerrechtes (siehe auch Manz, Stingl/Nidetzky Handbuch Immobilien Steuern und Recht)" Die beiden Immobilienexperten gaben gemeinsam 1999 das "Handbuch für Immobilien & Steuern" heraus, mittlerweile ein Grundlagenwerk.

Junior Cäsar 2012: Alexandra Maria Rieder

Der Junior Cäsar geht an die beste Arbeit aus Immobilienausbildungen. Ausgezeichnet wurde heuer Alexandra Rieder für ihre Masterarbeit "2020 Gebäude near Zero - Bedeutung für den geförderten Wohnbau in Tirol" im Studiengang Facility- und Immobilienmanagement an der FH Kufstein.

Cäsar International 2012: Bruno Ettenauer

Dieser Preis geht an "denjenigen Österreicher, der als Botschafter der österreichischen Immobilienwirtschaft im europäischen Ausland angesehen wird". Ettenauer erhält ihn für seine Leistungen um die CA Immo: "Unter seiner Führung hat sich die CA Immo internationalisiert und ist heute auf den derzeit attraktivsten Märkten, wie Deutschland, ein führender Player.", verlautet es aus Jurykreisen.

