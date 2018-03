Bundesschülervertretung ad BMUKK: Politische Bildung darf keine Nebensächlichkeit sein

Eigenes Unterrichtsfach längst überfällig, um junge Menschen auf das Leben in einer Demokratie vorzubereiten

Wien (OTS) - Im Rahmen der gestrigen Sitzung der Bundesschülervertretung mit dem BMUKK wurde der langjährigen Forderung nach der Einführung des eigenständigen Unterrichtsfaches "Politische Bildung" Nachdruck verliehen. Bundesschulsprecher Felix Wagner dazu: "Es reicht nicht, dass Politische Bildung, so wie bisher, als Unterrichtsprinzip im Lehrplan verankert ist. Es reicht auch nicht, dass Schülerinnen und Schüler in der achten Schulstufe Politische Bildung im Rahmen des Geschichteunterrichts erhalten sollen. Wir dürfen bereits ab dem Alter von sechzehn Jahren wählen und müssen daher dementsprechend auf das Leben in einer Demokratie vorbereitet werden, indem man Abläufe veranschaulicht und einen Grundstock an Wissen über Politik schafft. Politische Bildung ist ein MUSS und darf nicht nur als Anhängsel eines anderen Unterrichtsfaches vermittelt werden. Politischer Bildung muss im Unterrichtsgeschehen endlich die angemessene Wichtigkeit beigemessen werden."

Begonnen werden soll mit der Vermittlung von Faktenwissen über den Aufbau und die Funktionsweise von unterschiedlichen politischen Systemen mit Schwerpunkt auf demokratische Systeme. "Dies ermöglicht in den darauffolgenden Unterrichtsjahren, dass der Unterricht eine Diskussionsplattform wird, die Platz für kritische und sachliche Auseinandersetzung mit dem tagespolitischen Geschehen bietet. Es muss dafür ein eigenes Fach geben, damit den Diskussionen der Raum geboten wird, den sie brauchen, um sinnvoll geführt werden zu können. Andere Fächer bieten aufgrund des zu bewältigenden Lernstoffs kaum genug Raum für Diskussionen dieser Art. Politische Bildung als Unterrichtsfach ist daher längst überfällig!"

Die BSV ist die gesetzlich gewählte Vertretung der österreichischen Schülerinnen und Schüler. Sie besteht aus 27 Landesschulsprechern und zwei Sprechern der Zentrallehranstalten. Der derzeitige Bundesschulsprecher Felix Wagner kommt aus der Österreichischen Schülerunion.

