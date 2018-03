FPK-gf. LPO Ragger: Bgm. Stark wird Weg der Erneuerung begleiten

Gernot Darmann einstimmig zum geschäftsführenden Bezirksparteiobmann ernannt

Klagenfurt (OTS) - Wie der geschäftsführende Obmann der Freiheitlichen in Kärnten, LR Mag. Christian Ragger, heute, Freitag, bekannt gibt, wird der Rücktritt von Adolf Stark in seiner Funktion als Bezirksobmann der Freiheitlichen Klagenfurt Land auf Wunsch des Landesparteiobmannes und der Funktionäre aus dem Bezirk Klagenfurt Land schrittweise erfolgen. In der gestrigen Sitzung der Ortsparteiobmänner Klagenfurt Land wurde in weiterer Folge Mag. Gernot Darmann einstimmig zum geschäftsführenden Bezirksobmann ernannt.

Stark sei einer der erfahrensten Bürgermeister des Landes, auf dessen Kompetenz die Freiheitlichen nicht verzichten möchten. "Adi Stark wird mit seiner großen Erfahrung den Weg der Erneuerung der Freiheitlichen in Kärnten auf mein Ersuchen begleiten. Ich bin mir sicher, dass mit diesem Schritt ein erfolgreicher Generationenwechsel möglich wird", sagt Ragger. Mit Darmann stehe nun ein junger und engagierter Politiker an der Spitze des Bezirkes.

