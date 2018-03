Junge ÖVP Wien ad Wohnen: Junge Familien am Sozi-Gängelband

Unterstützung bei Kauf, statt Subvention für SP-Gemeinderäte

Wien (OTS) - "Statt ein Leben lang Miete zu bezahlen, wollen wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, Wohnraum zu erwerben, der dann auch tatsächlich ihnen gehört. Wir stehen für Nachhaltigkeit, die SPÖ will die Menschen am Gängelband ihrer sozialistischen Politik behalten", so Dominik Stracke, Landesobmann der Jungen ÖVP Wien, zu den Pressemeldungen aus der SPÖ-Pressestelle zur laufenden Wohndebatte. "Für die SPÖ sind immer diejenigen die Bösen, die sich etwas aufbauen wollen."

"Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen: die SPÖ-Gemeinderäte mit dem dicken Geldbörserl machen sich im Gemeindebau breit und der Stadtrat hält die Hand drüber. DAS nennt sich Klientelpolitik. Andere Gründe gibt es nicht für das ablehnende Verhalten gegenüber höheren Beiträgen von denen, die es sich leisten können", kommentiert Stracke.

"Ziel der Politik muss es sein, leistbaren Wohnraum für alle Einkommensschichten zu schaffen. Da darf man niemanden exkludieren:

Weder Studenten/innen, die sich bemühen, eine Studentenwohnung zu bekommen, noch hilfsbedürftige Menschen, noch junge Familien, die sich mit einem Eigenheim in Richtung Unabhängigkeit bewegen wollen. Unser Fokus muss immer auf das ganze gesellschaftliche Spektrum gerichtet sein!", so der Landesobmann der Jungen ÖVP Wien abschließend.

