Jarolim: Irreführung des Wählers in einer Demokratie nicht akzeptabel

Entscheidung der Tiroler Wahlbehörde bedenklich

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim zeigt sich heute, Freitag, irritiert über die Entscheidung der Tiroler Wahlbehörde, eine Liste als Team Stronach zur Wahl zuzulassen, die gar nicht von Parteigründer Frank Stronach unterstützt wird. "Hier wird den Wählerinnen und Wählern etwas vorgegaukelt und Einfluss auf das Wahlverhalten genommen. Das ist in einer Demokratie nicht zulässig", machte Jarolim klar. ****

Abgesehen davon, dass Gerichte noch mit einem Namensstreit beschäftigt werden, sei es ein politisches Grundprinzip, gegenüber den Wählern für Klarheit und Transparenz als Basis für eine Wahlentscheidung zu sorgen. "Listen, bei denen etwas anderes drauf steht, als drinnen ist, sorgen aber für das genaue Gegenteil - für Verwirrung, noch dazu wo die Liste des tatsächlichen Namensträgers ausgeschlossen wurde", führte der Justizsprecher weiter aus. Die Wahlbehörde sei das oberste Entscheidungsgremium und müsse in dieser Verantwortung handeln, ohne parteipolitisch zu agieren, welcher Eindruck sich im gegenständlichen Fall keineswegs aufdränge. "Es ist egal, welche Partei von so einer Irreführung betroffen ist, in einer Demokratie ist so etwas nicht akzeptabel. Ich gehe auch davon aus, dass Landeshauptmann Platter dieser Eigenartigkeit ein umgehendes Ende setzt und nicht einen möglichen Anschein einer politisch motivierten Entscheidungsfindung zulässt", schließt Jarolim. (Schluss) sn/che

