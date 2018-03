WKÖ-Hochhauser zu Equal Pay Day: Probleme an der Wurzel packen statt an verzerrenden Einkommensvergleichen festhalten

Hintergründe der Einkommensdifferenzen beleuchten - WKÖ fordert raschen Ausbau der Kinderbetreuung und Maßnahmen zum Abbau von Berufsstereotypen

Wien (OTS/PWK201) - Anlässlich des heutigen Equal Pay Day werden wieder Einkommensvergleiche zwischen Mann und Frau strapaziert, die die Realität unvollständig abbilden und so ein falsches Bild vermitteln. "Anstatt verkürzten Darstellungen anzuhaften, sollte man die zugrunde liegenden Ursachen für Einkommensdifferenzen ansehen und daraus entsprechende Schlüsse ziehen. Wer gelebte Chancengleichheit für Frauen anstrebt, muss die dafür notwendigen Rahmenbedingungen schaffen", unterstreicht Anna Maria Hochhauser, Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Mehr Mädchen in Männerberufe

Es ist ein Faktum, dass gut ein Drittel der geschlechtsspezifischen Einkommensdifferenzen auf Parameter wie Segregation nach Branche und/oder Berufsgruppe, Unterschiede im Ausbildungsniveau und in der Beschäftigungsdauer zurückzuführen ist. Hochhauser: "Daran zeigt sich die dringende Notwendigkeit in Handlungsbereichen, die die Wirtschaft immer wieder aufzeigt." Einerseits sind eine aktive und frühzeitige Unterstützung und Informationsoffensiven schon im Kindesalter notwendig, damit Frauen verstärkt Berufe abseits der traditionellen Rollenbilder ergreifen.

Ausbau der Kinderbetreuung

Andererseits fehlt es in Österreich immer noch an ausreichend qualifizierten, hochwertigen und der Realität der Arbeitswelt angepassten Kinderbetreuungseinrichtungen. "Solange die Politik hier nicht effektiv Abhilfe schafft, haben viele Frauen nicht die freie Wahl bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Denn schließlich gilt das Thema Kinderbetreuung bedauernswerter Weise nach wie vor zumeist als Problem der Frauen", so der WKÖ-Generalsekretärin. Dies führe wiederum dazu, dass vielen Müttern die Zeit der Kinderbetreuung im Verlauf ihres Arbeitslebens fehlt und sie daher etwa auf niedrigere Pensionen kommen.

Arbeitszufriedenheit bei Frauen höher

Auch weiche Faktoren spielen bei der Einkommenshöhe eine Rolle:

Während Männer besonderen Wert auf ihr Gehalt legen, ist Frauen oft die Arbeits- und Lebensqualität wichtiger, weshalb sie bei Gehaltsverhandlungen andere Prioritäten setzen - und mit den Ergebnissen offensichtlich zufrieden sind. So ist die Arbeitszufriedenheit bei Frauen höher als bei Männern, wie der Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer seit vielen Jahren ausweist.

Hohe Frauenerwerbsquote in Österreich

Grundsätzlich seien die immer wieder ventilierten internationalen Einkommensvergleiche mit Vorsicht zu genießen, warnt Hochhauser:

"Hier werden gern Äpfel mit Birnen verglichen. Beim Vergleich der Statistiken verschiedener Länder wird gern außer Acht gelassen, wie hoch die Frauenbeschäftigungsquote in den einzelnen Staaten ist. In Ländern mit hoher Frauenbeschäftigungsquote wie Österreich (69,6%), die Niederlande, Finnland, die Schweiz und Deutschland gibt es statistisch höhere Unterschiede zwischen Frauen- und Männereinkommen als etwa in Malta, Italien oder Griechenland. Dort gehen viel weniger Frauen überhaupt einer Arbeit nach (Italien: 52,7%, Malta: 48,1%, Griechenland: 58,6%), sind dafür aber höher qualifiziert."

Hochhauser abschließend: "Die Wirtschaft ist bereit und aktiv, um Frauen in der Arbeitswelt zu fördern. Sie sind unsere Schlüsselkräfte der Zukunft - die heimische Wirtschaft kann es sich nicht leisten, auf Fachwissen und Qualifikationen der Frauen zu verzichten. Aber:

Statt realitätsverzerrende Bilder zu vermitteln und der Wirtschaft den Schwarzen Peter umzuhängen, sollten die tatsächlichen Problemstellungen analysiert und von der Politik Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Frauen sollten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie freie Wahlmöglichkeiten bekommen." (PM)

