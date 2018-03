Hörl: Wie erklärt Faymann seinem neuen Intimus Barroso die SPÖ-Steuerpläne?

EU will mehr Arbeitsplätze schaffen - dazu gehören aber Unternehmen, die nicht vom Steuer-Tsunami in den Ruin gespült werden

Wien (OTS) - "Seit neuestem sind Kanzler Faymann und Kommissions-Präsident Barroso eng verbunden wenn es um Wirtschaftswachstum und die Bekämpfung der europaweiten Arbeitslosigkeit geht. Doch weiß Barroso, welches Belastungspaket der SPÖ-Chef für die heimischen Betriebe durchsetzen will?" Nationalratsabgeordneter Franz Hörl fragt sich angesichts immer neuer Steuerforderungen und Belastungsphantasien, ob die Sozialdemokratie in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine gesellschaftliche Spaltung und die Gefährdung des Wirtschaftsstandortes vorantreiben will.

"Wollen wir in Österreich wirklich Neid und Missgunst schüren und immer neue Steuern einführen, die letztlich nicht eine Handvoll Millionäre treffen, sondern die breite Masse, die man so gerne als Leistungsträger lobt?" Im Wahljahr 2013 würden die Wähler von der SPÖ nur noch von Vermögensteuern, neuen Erbschaftssteuern, Wertschöpfungsabgaben und Infrastrukturabgaben hören. "Für Unternehmen ist die Liste noch länger, denn geht es nach dem ÖGB, dann zahlen Betriebe auch noch Arbeitsmarktabgaben und Fachkräftemilliarden."

Die linke Steuer- und Belastungspolitik steuert auf einen neuen Höhepunkt zu und ignoriert gleichzeitig alle Fakten, die dagegen sprechen:

In Österreich beläuft sich die gesamte Steuer- und Abgabenquote auf 43% des BIP - das sind etwa 4 Prozentpunkte über dem EU-27 Durchschnitt und das ist die sechst-höchste Quote in den EU-27/Eurozone

41% des zu versteuernden Einkommens sowie 55% der gesamten Steuerleistung entfallen auf nur 12% aller Steuerpflichtigen

Nur 36.065 Steuerpflichtige hatten 2011 ein Jahreseinkommen von mehr als 100.000 Euro

84% der Steuerfälle haben ein zu versteuerndes Einkommen von weniger als 60.000 Euro

30% der Einkommensbezieher in Österreich bezahlen gar keine Einkommenssteuer

3,9 Mio Erwerbstätigen stehen 4,3 Mio Nicht-Erwerbstätige gegenüber

Von den 3,9 Mio Erwerbstätigen erhalten 2 Mio in Form von Sozialleistungen mehr zurück, als sie vorher über Lohn- und Einkommensteuern einbezahlt hatten

Somit verbleiben nur 1,9 Mio, die mehr in den Sozialstaat einbezahlen, als sie herausbekommen. Jeder von ihnen erhält also vier seiner Landsleute

Österreich ist das am stärksten umverteilende Land der OECD: 37% des verfügbaren Haushaltseinkommens kommen aus staatlichen Leistungen

Und noch eine linke Legende gelte es klarzustellen: "Österreich ist nicht das Land der Großindustrie und der geldschaufelnden Magnaten. Was Österreichs Wirtschaftsleistung ausmacht, wird in kleinen und mittleren Unternehmen erarbeitet! 99% der österreichischen Unternehmen sind KMUs und genau dort finden 60% der unselbständig Beschäftigten ihren Arbeitsplatz. KMUs mit neuen Steuern und Abgaben zu belasten, heißt nicht weniger, als Arbeitsplätze zu vernichten", so Hörl. "Wer Beschäftigung und Wachstum will, der darf nicht die dafür notwendigen Unternehmen mit einem Steuer-Tsunami in den Ruin spülen."

Es sei ja auch nicht so, dass bei uns Millionärshorden den Staatshaushalt sanieren könnten. 2010 verzeichnete die Einkommensteuerstatistik gerade einmal 381 "Euromillionäre". Und so sagt auch IHS-Chef Christian Keuschnigg zur geforderten Vermögenssteuer sehr klar, dass sie - unter anderem wegen hoher Einhebungskosten - viel weniger bringen werde, als deren Anhänger erwarten. Dafür werde sie das BIP-Wachstum bremsen und negative Effekte auf den Arbeitsmarkt haben.

"Wie kann es also sein, dass die politischen Umverteiler und Gleichmacher immer neue Belastungen fordern können, wo doch Österreich mit 17.100 Euro die zweithöchste Kaufkraft innerhalb der EU hat, nirgendwo mehr in Form von Sozialleistungen umverteilt wird, 30% der Einkommensbezieher gar keine Einkommensteuer bezahlen und ein Zehntel der Steuerpflichtigen mehr als die Hälfte der Gesamtsteuerbelastung stemmt", fragt Hörl.

"Die kommenden Wochen und die politischen Forderungskataloge werden nicht nur über die volkswirtschaftliche Kompetenz so mancher Partei Aufschluss geben, sondern auch über deren Umgang mit all jenen, die hart arbeiten, um etwas für sich und ihre Kinder zu schaffen. Eigentum ist nämlich kein Straftatbestand und Leistung sollte belohnt statt bestraft werden."

