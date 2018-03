4 Hochzeiten, 1 Todesfall und jede Menge Lernerfolg / Englisch lernen mit Hugh Grant und dem PONS Sprachkurs für Anfänger (BILD)

Hugh Grant als Englischlehrer, wer will das nicht? Der PONS Sprachkurs für Anfänger Englisch macht´s möglich. Hier wird nicht nur mit Hör-CD und Übungsbuch geübt, sondern auch mit dem Kinohit "Vier Hochzeiten und ein Todesfall".

Bevor mit Hugh Grant vor den Altar geschritten wird, geht es zunächst einmal um die Basics der englischen Sprache. Die zwölf Lektionen sind in überschaubare Portionen gegliedert und der Schwierigkeitsgrad wird langsam gesteigert. Anfänger meistern den Kurs also ohne Probleme.

Mit zahlreichen Übungen werden Wortschatz und Grammatik gefestigt. Für Abwechslung beim Lernen ist gesorgt. Farbige Symbole signalisieren, wann es ums Hören, Sprechen, Lesen oder Schreiben geht. Die zwei Audio-MP3 CDs können für unterwegs einfach auf den iPod oder MP3 Player geladen werden.

Wer alle zwölf Lektionen bearbeitet hat, beherrscht die grammatikalischen Grundlagen und den Grundwortschatz für den Alltag. Er kann Kleider kaufen ("I can´t find any blouses in my size") oder einfache Gespräche ("My favourite hobby is playing the piano") führen. In vier spielerischen Einheiten wird das Wissen rekapituliert. Alle Hörtexte, die Übersetzung der Dialoge, den Wortschatz und die Lösungen gibt es im Anschluss an die Lektionen.

England at its best

Anschließend geht das Lernvergnügen erst richtig los. Die Film-DVD wird in den Player oder Computer eingelegt. "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" zeigt alles, was England so liebenswert macht: seine Society mit ihren uralten Traditionen, seine Verschrobenheit, aber auch seinen schrägen, unglaublich witzigen Humor.

Zunächst kann der Film einmal komplett auf Deutsch angeschaut werden. Wer ihn schon kennt, kann ihn mit Untertiteln oder gleich auf Englisch genießen. Danach wird noch einmal anhand der einzelnen englischen Filmkapitel geübt. Zu jedem Kapitel gibt es Inhaltsfragen im Kursbuch inklusive Vokabel- und Verständnisübungen. Kreuzworträtsel und Buchstabensalate sorgen auch hier für zusätzliche Abwechslung.

Wer Charles und seine verrückten Freunde mit Hilfe der Übungen durch "Four weddings and a funeral" begleitet, lernt nicht nur typisch englische Redewendungen, ausgefallene Liebeserklärungen oder eine unter die Haut gehende Trauerrede kennen. Er bekommt vor allem einen tiefen Einblick in die Kultur des Landes und damit ein wesentlich besseres Verständnis für die englische Sprache.

Der PONS Sprachkurs für Anfänger mit Film ist für die Sprachen Englisch, Französisch (mit dem Film "C'est la vie"), Italienisch ("Brot & Tulpen") und Spanisch ("Volver") erhältlich für je 14,99 EUR.

Über PONS:

PONS ist einer der führenden Sprachenverlage in Deutschland. Seit 35 Jahren entwickeln wir grüne Wörterbücher und Sprachlernmaterialien auf höchstem Niveau für Menschen, die Fremdsprachen lernen und anwenden.

Ob für den Einsatz in der Schule, im Beruf, auf Reisen oder einfach nur in der Freizeit - bei PONS hat man die Wahl: Zwischen klassischen Büchern und Sprachkursen für 32 verschiedene Sprachen von Arabisch bis Ungarisch, über 220 Sprachen-Apps und dem kostenlosen Online-Wörterbuch für 13 Sprachen unter www.pons.eu. Die PONS GmbH ist Teil der Stuttgarter Klett Gruppe.

PONS GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart, info @ pons.de HANDELSREGISTER: Amtsgericht Stuttgart HRB 15676 Geschäftsführerin: Gabriele Schmidt Verleger/Publisher: Dr. h.c. Michael Klett UMSATZSTEUER-ID-NR.: DE 158239610

