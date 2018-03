ÖAMTC: Im März gab es knapp 20 Prozent mehr Pannen-Einsätze als im Vorjahr (+Fotos)

Langanhaltende Kälteperiode setzt auch ÖAMTC-Pannenfahrern zu

Wien (OTS) - Der nicht enden wollende Winter stellt viele vorwiegend im Freien arbeitende Menschen vor große Herausforderungen - auch die Gelben Engel der ÖAMTC-Pannenhilfe. "Unsere Pannenfahrer haben es derzeit wirklich nicht leicht. Schon seit fünf Monaten trotzen sie der Kälte, um auch im schlimmsten Schneegestöber Autos wieder fit zu machen", zollt Harald Mlinarik, stv. Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe, seinem Team Anerkennung.

Leere Batterien, zugefrorene Schlösser und vereiste Scheibenwaschanlagen - all diese Probleme müssen nun bereits seit Ende Oktober bei eisigen Temperaturen behoben werden. Viel zu tun gab es in der ÖAMTC-Pannenhilfe auch im März - vor allem im Vergleich zum Vorjahr, als die Temperaturen wesentlich milder waren. Österreichweit mussten die Gelben Engel in diesem Monat 58.094 Mal ausrücken (+ 18,7 Prozent gegenüber März 2012).

Die größte Steigerung der Einsatzzahlen gab es im März im Burgenland: 1.429 Mal wurde die ÖAMTC-Pannenhilfe hier angefordert (+ 26,5 Prozent). In Niederösterreich gab es im März 10.020 Einsätze (+ 24,2 Prozent), in Kärnten 4.016 (+ 24,1 Prozent), in der Steiermark 7.599 (+ 21,3 Prozent), in Salzburg 3.581 (+ 20,4 Prozent), in Wien 14.657 (+ 20,1 Prozent), in Vorarlberg 2.132 (+ 19,4 Prozent), in Oberösterreich 8.584 (+ 15,5 Prozent) und in Tirol waren es 6.076 Einsätze (+ 4 Prozent).

Trotz erschwerten Bedingungen gelingt es den ÖAMTC-Pannenhelfern in neun von zehn Fällen, ein gestrandetes Fahrzeug direkt vor Ort wieder flott zu machen. Die durchschnittliche Wartezeit im März betrug 29 Minuten.

