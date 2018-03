Montag, 8. April: AK Veranstaltung BürgerInnenbeteiligung in der Stadt - Zwischen Demokratie und Ausgrenzung

Vorträge und Podiumsdiskussion zu Chancen und Grenzen von BürgerInnenbeteiligungsverfahren

Wien (OTS) - Mehr Beteiligung - so lautet die beliebteste Antwort auf die zunehmende Politikverdrossenheit unter Bürgerinnen und Bürgern. Doch wer macht mit bei Partizipationsprozessen und Beteiligungsverfahren und wer wird ausgegrenzt? Auf der AK Veranstaltung stellen PolitikwissenschaftlerInnen und PraktikerInnen aus Deutschland und Österreich ihre Stu-dien dazu vor. Am Podium debattieren Akteure der Zivilgesellschaft über mehr und faire Beteiligung am politischen Geschehen.

Montag, 8. April 2013

8.30 bis 17.30 Uhr

AK Bildungszentrum

Großer Saal

Theresianumgasse 16-18

1040 Wien

Wir würden uns freuen eine Vertreterin Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Programm

9.30 Uhr

Ungleiche Teilnahme an demokratischen Verfahren - Chancen und Risiken von Bürge-rInnenbeteiligung

Norbert Kersting, Universität Münster

10.15 Uhr

Erst die Arbeit, dann die Beteiligung? Sozial Benachteiligte und Bürgergesellschaft

Johanna Klatt, Göttinger Institut für Demokratieforschung

11.15 Uhr

Beteiligung in der Stadt - Ein Überblick

Thomas Ritt, Leiter Abteilung Kommunalpolitik, AK Wien

11.30 Uhr

Agenda 21 Wien - Mitgestaltung nur für BesserverdienerInnen

Hans Emrich, Prozessbegleitung Lokale Agenda 21 Wien

12.15 Uhr

Die Gebietsbetreuung Wien - Programm für schwer erreichbare Gruppen? Erfahrungen aus dem 11. Bezirk

Andrea Breitfuss, Auftragnehmerin Gebietsbetreuung 3. und 11. Bezirk 14.00 Uhr

Wer beteiligt sich bei NGOs - Sozialstruktur am Beispiel ATTAC

Alexandra Strickner, Obfrau ATTAC Österreich

14.45 Uhr

Zwischen Macht und Ohnmacht - Bürgerinitiativen in der lokalen Demokratie

Rolf Prigge Universität Bremen

16.00 Uhr

Podiumsdiskussion: Wie wird breite Beteiligung möglich?

Jennifer Kickert, Wiener Gemeinderätin

Johanna Klatt, Göttinger Institut für Demokratieforschung Margarete Meixner, Leiterin SOG THEATER und Projekt "Frauen.Arbeit" Gernot Mittersteiner, Architekt und Mitinitiator "Viele sind schlauer als wenige"

Alexandra Strickner, Obfrau ATTAC Österreich

Josef Taucher, Projektmanager für nachhaltige Entwicklung und BürgerInnenbeteiligung

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Ute Bösinger

Tel.: (+43-1) 501 65-2779

ute.boesinger @ akwien.at

wien.arbeiterkammer.at