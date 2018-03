WKÖ-Vize RfW-BO Amann: Der Hausverstand dieser Ministerriege hat sich endgültig verflüchtigt!

"Ein Energieeffizienzgesetz, das keiner haben will und von allen abgelehnt wurde!"

Wien (OTS) - "Mit dem Ministerratsbeschluss für das desaströse Energieeffizienzgesetz, gegen alle vernünftigen Einwände maßgeblicher Institutionen, hat diese SPÖVP-Riege nun endgültig jedes Maß an Glaubwürdigkeit in der Wirtschaft verloren! Das Maß ist endgültig voll!", so WKÖ-Vizepräsident RfW-Bundesobmann Fritz Amann zu dieser "Kriegserklärung" gegenüber allen Arbeitsplatzerhaltern.

Unprofessioneller und realitätsfremder könne nicht einmal ein Volksschüler handeln. Mit dem formalistischen Zusatzaufwand werden alle Entbürokratisierungszusagen Lügen gestraft. Mit der weiteren Förderung von Blockheizkraftwerken (BHKW) würden nur kommunale Energieerzeuger vor ihrer drohenden Insolvenzgefahr bewahrt - und das schon wieder nur auf Kosten der Steuerzahler! Die heimischen Betriebe mit ihren hoch innovativen Entwicklungen für Produktionen alternativer Energielösungen würden dabei "durch die Finger schauen" und mit ihren Arbeitsplatzinvestitionen auf der Strecke bleiben, so Amann weiter.

"Dabei müssten diese Herrschaften in Brüssel nur ein EU-weites Verbot der sogenannten "Stand-by-Betriebe" bei elektrischen Geräten, intensiv und mit voller Kraft, einfordern. Damit könnten mehrere AKW`s in Europa eingespart oder abgeschaltet werden! Statt dessen werden unsere Betriebe noch stärker mit Formalismus und Bevormundung dafür gestraft, dass sie jeden Tag mit persönlichen Haftungen bemüht sein müssen nicht in den Bankrott getrieben zu werden. Lasst endlich eure Finger von Dingen, die ihr wirklich nicht versteht", so Amann.

