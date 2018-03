WGKK berät beim "Tag der Lunge - Welt Allergie & Asthma Tag"

WGKK bietet Allergietestung und -beratung in zwei Gesundheitszentren an

Wien (OTS) - Österreichweit gibt es mehr als eine halbe Million Menschen, die an Asthma leiden. Um Betroffenen zu helfen und an Prävention interessierten Menschen Tipps zu geben, ist die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) heuer wieder beim "Tag der Lunge - Welt Allergie & Asthma Tag" im Wiener Rathaus dabei. Die Expertinnen und Experten der WGKK stehen am 7. April 2013 zwischen 10.00 und 17.30 Uhr für Beratungsgespräche zur Verfügung. Der Eintritt für die Veranstaltung ist kostenlos.

Da Allergien eine Entzündungsreaktion in der Lunge verursachen können, sollten sie nicht auf die leichte Schulter genommen werden. So kann etwa ein ungenügend behandelter Heuschnupfen ein Asthma bronchiale auslösen. Laut Fachleuten erkranken 40 Prozent der Patientinnen und Patienten mit allergischem Schnupfen an Asthma.

Allergietestung und -beratung in den Gesundheitszentren

Für eine wirksame Therapie ist eine genaue Diagnose daher unerlässlich: Betroffene können Allergien in zwei Gesundheitszentren (GZ) der WGKK austesten lassen. Konkret werden Allergietestung und -beratung im GZ Wien-Mariahilf (nur für atemwegsrelevante Allergene) und GZ Wien-Süd angeboten. Desensibilisierungen werden ebenfalls in beiden GZ mittels Tabletten und Tropfen durchgeführt - am Standort Wien-Süd werden bei Bedarf auch Injektionen verabreicht.

Nähere Informationen über das Allergieangebot der WGKK gibt es hier:

Lungenambulanz im Gesundheitszentrum Wien-Süd

Wienerbergstraße 13

1100 Wien

Ordinationszeiten und Termine:

Montag bis Donnerstag von 07.00 bis 14.15 Uhr

Freitag von 07.00 bis 14.00 Uhr

Auskunft und Terminvereinbarung unter der Telefonnummer:

+43 1 601 22-4210

Lungenambulanz im Gesundheitszentrum Wien-Mariahilf

Mariahilfer Straße 85-87

1060 Wien

Ordinationszeiten und Termine:

Montag bis Donnerstag von 07.00 bis 14.15 Uhr

Freitag von 07.00 bis 14.00 Uhr

Terminvereinbarung unter der Telefonnummer:

+43 1 601 22-40601

