Die Parlamentswoche vom 8.4. - 12.4.2013

Ausschüsse, Enquete des Bundesrats, Veranstaltungen

Wien (PK) - In der kommenden Woche wird im Rahmen eines Festakts der Anerkennung der Roma und Sinti als sechste österreichische Volksgruppe vor 20 Jahren gedacht. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der ORF-Minderheitenredaktion wird im NR-Sitzungssaal der Dokumentarfilm "Schatten der Scham" gezeigt. Die Menschenwürde von Personen, die aufgrund ihrer Krankheit oder ihres Alters vollständig auf Pflege angewiesen sind, stehen im Mittelpunkt einer weiteren Veranstaltung.

Um die direkte Demokratie geht es bei einer Parlamentarischen Enquete im Bundesrat.

Auch der Verfassungsausschuss des Nationalrats befasst sich mit der Stärkung der direkten Demokratie und hält ein öffentliches Expertenhearing zum so genannten "Demokratiepaket" ab.

Des Weiteren treten der Budget-, Gesundheits-, Forschungs- und Wirtschaftsausschuss des Nationalrats zusammen. Auch der EU-Unterausschuss hält eine Sitzung ab. Im Unterausschuss des Unterrichtsausschusses wird das Thema "Volksschule" diskutiert.

Montag, 8. April

10.00 Uhr: Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zum Festakt "20 Jahre Anerkennung der Roma und Sinti als sechste österreichische Volksgruppe" in den Sitzungssaal des Nationalrats. Die Festrede hält Bundespräsident Heinz Fischer, Grußworte übermitteln Gerhard Steier, der Präsident des burgenländischen Landtags, und Unterrichtsministerin Claudia Schmied. Im Anschluss daran findet eine Podiumsdiskussion statt, an der der ehemalige Bundeskanzler Franz Vranitzky, weiters Emmerich Gärtner-Horvath (Verein Roma Oberwart), Rudolf Sarközi und Andreas Sarközi (Kulturverein österreichischer Roma), Gitta Martl und Nicole Sevik (Verein Ketani) sowie die Urenkelin von Holocaust-Überlebenden Nina Baranyai teilnehmen. Die Moderation hat der Historiker Gerhard Baumgartner übernommen. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Martin Denic Ensemble.

15.00 Uhr: Die SprecherInnen der Parlamentsparteien für Entwicklungszusammenarbeit treffen Rebeca Grynspan, regionale Administratorin und Direktorin des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, zu einem Gedankenaustausch.

17.30 Uhr: Am Abend findet auf Einladung von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz anlässlich des 25-jährigen Bestehens der ORF-Minderheitenredaktion ebenfalls im Sitzungssaal des Nationalrats die Präsentation des Dokumentarfilms "Schatten der Scham" statt. In dem Film von Sabina Zwitter-Grilc gehen drei junge Frauen - eine Kärntner Slowenin, eine Romni und eine Frau mit jüdischem Background - auf Spurensuche. Sie wollen herausfinden, warum das Leid ihrer Großmütter für ihr Leben und Empfinden ausschlaggebend ist.

Dienstag, 9. April

10.00 Uhr: "Mehr direkte Demokratie, mehr Chancen für die Bürgerinnen und Bürger in den Ländern und Gemeinden" ist der Titel einer Parlamentarischen Enquete, zu der der Bundesrat in den Bundesratssitzungssaal einlädt. Nach der Begrüßung durch Bundesratspräsident Edgar Mayer und einem einleitenden Statement des Vorarlberger Landeshauptmanns Markus Wallner werden in drei Themenblöcken "Grundsatzfragen", "Praxis und neue Instrumente" sowie "Europa und benachbarte Staaten" behandelt. Die Enquete ist nach Maßgabe der vorhandenen Plätze öffentlich zugänglich. Sie wird auch live über die Website des Parlaments übertragen.

11.00 Uhr: Der Zweite Präsident des Nationalrats Fritz Neugebauer lädt gemeinsam mit dem Katholischen Laienrat Österreichs zur Veranstaltung "Schutz der Menschenwürde in Österreich" in das Palais Epstein. Besonderer Fokus liegt dabei auf jenen Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit oder ihres Alters vollständig auf Pflege angewiesen sind. Geplant sind zu diesem Thema Vorträge vom Institutsdirektor Haus der Barmherzigkeit Prim. Univ. Prof. Christoph Gisinger, von der Präsidentin des Dachverbands Hospiz Österreich Waltraud Klasnic und der Kinderhospizbeauftragten im Dachverband Hospiz Österreich Martina Kronberger-Vollnhofer.

11.00 Uhr: Der Budgetausschuss hat eine Sitzung anberaumt.

11.00 Uhr: Erfahrungen mit der jeweiligen parlamentarischen Behandlung von Petitionen und Bürgerinitiativen ist das Thema einer Aussprache zwischen österreichischen ParlamentarierInnen und einer Delegation des Petitionsausschusses des deutschen Bundestags.

14.00 Uhr: Der Gesundheitsausschuss tritt zusammen.

Voraussichtlich 15.00 Uhr: Im EU-Unterausschuss ist geplant, über den Kommissionsvorschlag zur Einführung der Finanztransaktionssteuer im Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit von 11 Mitgliedstaaten der EU zu diskutieren. Die Sitzung ist öffentlich.

Mittwoch, 10. April

10.00 Uhr: Im Unterausschuss des Unterrichtsausschusses steht diesmal eine Spezialdebatte zum Thema "Volksschule" auf dem Plan.

13.00 Uhr: Im Verfassungsausschuss nehmen ExpertInnen in einem öffentlichen Hearing zum Demokratiepaket Stellung. Mit den von SPÖ und ÖVP vorgeschlagenen Neuerungen, die gemeinsam mit Anträgen von FPÖ, den Grünen und BZÖ auf der Tagesordnung stehen, sollen in erster Linie die Instrumente der direkten Demokratie gestärkt werden.

14.00 Uhr: Der Ausschuss für Forschung, Innovation und Technologie hat eine Sitzung anberaumt.

16.00 Uhr: Auch der Ausschuss für Wirtschaft und Industrie tritt zu einer Sitzung zusammen. (Schluss) jan

