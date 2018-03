Straßen sind heute größtenteils trocken bis abschnittsweise nass

Teilweise Sichtbehinderungen durch Bodennebel

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind am heutigen Freitag, 5. April, größtenteils trocken bis abschnittsweise nass. Im Wald- und Mostviertel gibt es an exponierten Stellen salznasse Fahrbahnen. Die erforderlichen Streueinsätze sind im Gang. Auf den Splittstrecken im Waldviertel (Raum Groß Gerungs und Gföhl) sowie im Raum Gloggnitz gibt es an exponierten Stellen vereinzelt gestreute Schneefahrbahnen. Im Raum Mank gibt es abschnittsweise Glättebildung.

Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen besteht auf der L 135 über das Preiner Gschaid und auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze.

Die Temperaturen beliefen sich heute in den Morgenstunden auf -2 Grad in Scheibbs und Pöggstall bis +4 Grad in Tulln, Baden, Amstetten, Blindenmarkt und Persenbeug.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Abteilung Straßenbetrieb unter 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

