Energiepreise (April 2013): Einsparpotenzial beim Anbieterwechsel steigt auf 405 Euro pro Jahr

Anbieterwechsel lohnt sich für Kunden und wird weiter erleichtert

Wien (OTS/BMWFJ) - Das Wirtschaftsministerium veröffentlicht monatlich den Energiepreis-Monitor auf Basis von Berechnungen und Erhebungen der E-Control. "Ein Anbieterwechsel spart bares Geld und kurbelt gleichzeitig den Wettbewerb am Energiemarkt an", betont Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner mit Blick auf die aktuellen Ergebnisse. Demnach liegt das Sparpotenzial beim Wechsel vom regionalen Standardanbieter zum günstigsten Anbieter von Strom und Gas im April - je nach Region - zwischen 159 Euro in Tirol sowie 405 Euro pro Jahr in Linz.

Schon seit Jänner können die Strom- und Gaskunden an jedem beliebigen Tag im Jahr ihren Anbieter wechseln anstatt wie früher nur zum Monatsersten. Die Höchstdauer der Wechselfrist ist auf drei Wochen begrenzt. Weitere Erleichterungen für die Kunden soll das am Mittwoch im Ministerrat beschlossene Energiepaket bringen. "Durch den damit möglichen vollelektronischen Online-Anbieterwechsel und erweiterte Kundenrechte wollen wir die bisher relativ niedrigen Wechselraten in Österreich erhöhen", sagt Mitterlehner. Laut dem Gesetzesentwurf müssen Lieferanten beispielsweise die Authentifizierung des Kunden konsumentenfreundlicher regeln, indem dafür beim Online-Antrag zum Beispiel die Bürgerkarte akzeptiert wird oder auch die Angabe der Nummer des Reisepasses oder Führerscheins ausreicht.

Zwtl. Einsparpotenzial Strom

Österreichs Haushalte geben laut Energiepreis-Monitor durchschnittlich zwischen 618 Euro pro Jahr im Netzgebiet Tirol und 758 Euro pro Jahr im Netzgebiet Oberösterreich für Strom aus. Das Einsparpotenzial bei einem Wechsel vom regionalen Standardanbieter zum günstigsten Anbieter beträgt je nach Region zwischen 30 Euro pro Jahr in Vorarlberg und Tirol sowie 146 Euro pro Jahr in Oberösterreich inklusive Netzgebiet Linz. Die Zahlen wurden von der E-Control berechnet auf Basis eines durchschnittlichen Haushaltes, der jährlich 3.500 Kilowattstunden (kWh) Strom beim regionalen Standardanbieter bezieht.

Zwtl. Einsparpotenzial Gas

Für Erdgas geben die Haushalte durchschnittlich zwischen 955 Euro pro Jahr in Vorarlberg und 1.192 Euro pro Jahr im Netzgebiet Klagenfurt aus. Das Einsparpotenzial bei einem Wechsel vom regionalen Standardanbieter zum günstigsten Anbieter beträgt je nach Region zwischen 124 Euro in Tirol und 262 Euro pro Jahr in Salzburg. Berechnet wurden diese Zahlen auf Basis eines Haushaltes, der 15.000 kWh beim regionalen Standardanbieter bezieht.

Für individuelle Berechnungen steht der Tarifkalkulator der E-Control (www.e-control.at) zur Verfügung. Der zeitliche Verlauf der Energiepreise und weitere Detail-Informationen sind auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums unter www.bmwfj.gv.at abrufbar (Unter "Quicklinks" in den Rubriken Treibstoffpreismonitor, Strompreismonitor und Gaspreismonitor).

