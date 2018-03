VHS Wien zum Weltgesundheitstag am 7. April: Gesundheitsfördernde Angebote müssen für alle zugänglich sein

Kooperation mit Wiener Gesundheitsförderung unterstützt WienerInnen in Sachen Bewegung, Ernährung und seelischer Gesundheit

Wien (OTS) - Kostengünstige Gesundheitsangebote von höchster Qualität, das bietet die VHS Wien im Kursbereich "Gesundheit und Bewegung". Durch Förderungen der Stadt Wien und soziale Preisgestaltung haben alle Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit, von den Bewegungs- und Ernährungskursen der VHS zu profitieren. Dieser breite Zugang wird nun noch weiter ausgebaut. "Durch die Kooperation mit der Wiener Gesundheitsförderung können wir gezielt ausgewählte Gesundheitskurse noch günstiger anbieten. Dadurch bekommen noch mehr WienerInnen die Chance, mit professioneller Unterstützung ihren Gesundheitszustand zu verbessern", betont Mario Rieder, Geschäftsführer der VHS Wien. Kurse aus Bereichen wie Stressbewältigung, Fitness und Rückengymnastik, Tanz und Kochen werden angeboten und sollen laut Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung, "Freude an Bewegung und gesunder Ernährung vermitteln." Zusätzlich gibt es das ständig weiterentwickelte Gesundheitsprogramm der VHS und auch spezielle Angebote für Betriebe.

Modernes Gesundheitsprogramm mit ca. 5.000 Kursen

Die VHS Wien hält jährlich über 5.000 Kurse aus dem Bereich Gesundheit und Bewegung ab. Das Angebot reicht von Entspannungskursen und Stressbewältigung bis hin zu Beweglichkeit, Wirbelsäulengymnastik und Ernährung und wird ständig mit aktuellen gesundheitsfördernden Kursformaten ergänzt. Neu im Programm findet sich zum Beispiel Bokwa(R), ein Gruppen-Fitnessprogramm ohne Choreografien und Zählschritte. Die TeilnehmerInnen folgen Buchstaben und Zahlen mit ihren Füßen, während sie sich gemeinsam zur Musik bewegen. Bewegungsangebote wie diese helfen dabei, den Ausgleich zu oft einseitigen und belastenden Bewegungen und Gewohnheiten im privaten und beruflichen Alltag zu finden.

Länger gesund am Arbeitsplatz

Für die betriebliche Gesundheitsförderung bietet die VHS Wien unterschiedliche Bausteine an. Die Teilbereiche umfassen Arbeitsplatzgestaltung, Ernährung, Burnout-Prävention, Stressreduktion, Fitnesstraining, Gebäudereinigung sowie Klimaschutz. Diese Angebote sollen die gesundheitliche Situation von MitarbeiterInnen stärken und das generelle Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessern. Im Zentrum steht dabei die Prävention und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen, bevor diese auftreten. Regelmäßige Schulungen von individueller Dauer, halb- bis mehrtägige Seminare und Kurzworkshops können direkt in Betrieben oder auch in Räumen der VHS stattfinden.

Alle Informationen zum Kursangebot der VHS Wien gibt es am VHS Bildungstelefon unter 01/893 00 83 sowie online auf www.vhs.at.

