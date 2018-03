Kollektivverträge: Elektro- und Elektronikindustrie bietet +2,55%

Gewerkschaft weist faires Angebot der Industrie zurück

Wien (OTS) - Am 4. April 2013 wurden die Kollektivvertragsverhandlungen in der Elektro- und Elektronikindustrie in der zweiten Runde fortgesetzt. Das Verhandlungsteam der Elektro- und Elektronikindustrie präsentierte im Zuge der mehrstündigen Gespräche sein Angebot an die Gewerkschaften:

Die IST-Bezüge für die rd. 60.000 Beschäftigten der Branche sollen um 2,55% steigen, und dies bei einer prognostizierten Inflationsrate für 2013 von 2,1% und einem Rückgang des Produktionswertes der Branche im Vergleich zum Vorjahr um 1,2%.

Chefverhandlerin Brigitte Ederer über Reaktion der Gewerkschaft enttäuscht

"Trotz sinkender Umsätze haben unsere Unternehmen letztes Jahr kräftig in den Wirtschaftsstandort Österreich investiert. Derzeit kämpfen jedoch viele Betriebe mit rückläufigen Auftragseingängen. Somit sind die gebotenen 2,55% ein äußerst faires Angebot", betont Brigitte Ederer, Präsidentin und Chefverhandlerin des FEEI -Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. "Für uns ist es daher vollkommen unverständlich, dass die Gewerkschaft unser Angebot kategorisch ablehnt und die Verhandlungen abrupt abgebrochen hat", setzt Brigitte Ederer fort.

Auch wenn die Gewerkschaften das Angebot der Elektro- und Elektronikindustrie gestern als unzureichend zurückgewiesen haben, ist man von Seiten des FEEI zuversichtlich, dass die geplante dritte Runde am 19. April zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Ergebnis führen wird.

